Челси, вероятнее всего, не будет увольнять Почеттино

На следующей неделе Челси проведет анализ работы Маурисио Почеттино, пишет The Guardian.

По результатам анализа и будет решена судьба главного тренера, однако издание утверждает, что, вероятней всего, аргентинец сохранить свою должность.

Нынешний главный тренер "синих" пользуется поддержкой большинства руководителей клуба. Лишь отдельные личности считают, что Почеттино не справляется, но для его увольнения нужно единогласное решение.

При этом, стоит учитывать, что несколько недель назад настроения правления были диаметрально противоположными, но последние результаты помогли аргентинцу добиться расположения.

Ранее также Почеттино прокомментировал состояние Михаила Мудрика.

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