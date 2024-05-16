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Почеттино высказался о состоянии Мудрика после подозрения на сотрясение мозга

Михаил проходит дополнительные проверки, но в последнем туре точно не сыграет.
Сегодня, 12:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 37-го тура Чемпионата Англии Челси встретился с Брайтоном.

В одном из эпизодов первого тайма Тайрик Лемпти столкнулся с Михаилом Мудриком, после чего у украинца закружилась голова и его заменили с подозрением на сотрясение мозга. Маурисио Почеттино поделился деталями о состоянии Михаила.

 

"Мудрик не в порядке, мы еще продолжаем проверять его состояние. У него немного закружилась голова, и мы решили воспользоваться заменой, которая предназначена для случаев подозрения сотрясения мозга.

Согласно регламенту, после такой замены футболист не может играть в течение ближайших семи дней. Поэтому Мудрик не сможет участвовать в следующей игре, но я надеюсь, что в этом нет ничего страшного", - приводит слова Почеттино The Standard.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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