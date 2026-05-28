Русский Українська
Милан провел переговоры с именитым тренером

"Россонери" рассчитывают, что Маурисио Почеттино вернет их на вершину.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Маурисио Почеттино / Getty Images
Милан может назначить главным тренером Маурисио Почеттино, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что представители "россонери" встретились со специалистом на прошлой неделе.

Ранее Милан отправил в оставку главного тренера и часть руководства, и теперь собирает новую команду.

Почеттино высоко оценивается клубом. Руководство считает, что аргентинец способен построить сильную команду и снова вернуть Милан на вершину европейского футбола.

Напомним, что сейчас тренер работает со сборной США, а его контракт завершится по окончании чемпионата мира-2026.

Ранее также сообщалось, что Милан ведет переговоры с экстренером МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауриcио Почеттино

Хватило одного гола: Кристал Пэлас одолел Райо Вальекано в финале Лиги конференций - видео матча
