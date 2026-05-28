Милан провел переговоры с именитым тренером

"Россонери" рассчитывают, что Маурисио Почеттино вернет их на вершину.

Милан может назначить главным тренером Маурисио Почеттино, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что представители "россонери" встретились со специалистом на прошлой неделе.

Ранее Милан отправил в оставку главного тренера и часть руководства, и теперь собирает новую команду.

Почеттино высоко оценивается клубом. Руководство считает, что аргентинец способен построить сильную команду и снова вернуть Милан на вершину европейского футбола.

Напомним, что сейчас тренер работает со сборной США, а его контракт завершится по окончании чемпионата мира-2026.

Ранее также сообщалось, что Милан ведет переговоры с экстренером МЮ.

