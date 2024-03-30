Почеттино: Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0

Маурисио Почеттино прокомментировал итоги матча против Бернли.

Напомним, Челси не смог обыграть команду Компани, которая весь второй тайм играла в меншинстве.

Главный тренер признал, что разочарован выстплением своей команды, очевидно, им нужно прибавлять еще в очень многих аспектах.

"Я сильно разочарован. Мы не продемонстрировали стабильности и навыков, необходимых для того, чтобы контролировать эту игру. Мы позволяли сопернику делать при стандартных положениях некоторые вещи, которые давали ему возможность поверить в себя.

Этот результат показывает, что нам во многих аспектах нужно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными. Сопернику без труда удавалось добраться до нашей трети поля. Мы действовали недостаточно агрессивно. Нам нужно прибавлять.

ВАР отменил гол Дисаси, но мы не собираемся жаловаться. Мы понимаем это решение и принимаем правила.

Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0. Тут дело не только в том, чтобы работать, но и в том, чтобы развиваться в некоторых аспектах и лучше справляться с такими ситуациями", – приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что обзор матча Челси - Бернли доступен на нашем сайте.

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