Челси - Бернли: Обзор и результат матча чемпионата Англии 30.03.2024
В рамках 30-го тура АПЛ Челси встретился с Бернли.
В старте "синих" на поле вышел Михаил Мудрик, который был самым активным игроком своей команды в первом тайме. На старте игры Михаил заработал желтую для Лоренца Ассиньона, а на 16-ой минуте оформил ассист на гол Акселя Дисаси, который, к сожалению, отменили из-за игры рукой.
Впрочем, украинец помог своей команде открыть счет другим способом. Уже упомянутый Ассиньон сфолил на Мудрике в штрафной площадке своей команды. Судья без колебаний удалил француза и назначил 11-метровый, который реализовал Коул Палмер.
Но, команда Венсана Компани не планировала сдаваться и сравняла счет на 47-ой минуте игры усилиями Джоша Каллена.
На этом развитие событий в матче не завершилось, ведь лондонцы еще раз вышли вперед благодаря дублю Палмера ближе к завершению матча, однако, "кларетовым" хватило времени, чтобы сравнять счет еще раз.
Более того, Бернли должен был вырывать и победу, но этому помешала великолепная игра Джордже Петровича.
Статитстика матча чемпионата Англии Челси - Бернли
Челси - Бернли 2:2
Голы: Палмер, 45 (пен), 77 - Каллен, 47, О'Ши, 85
xG: 3.33 - 1.71
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 33 - 18
Удары в створ ворот: 13 - 8
Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья - Кайседо (Стерлинг, 74), Фернандес - Палмер, Галлагер (Мадуэке, 63), Мудрик - Джексон
Бернли: Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витиньо - Брун Ларсен (Браунгилл, 46), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) - Амдуни (Тейлор, 45), Фостер (Родригес, 70)
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