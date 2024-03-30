Челси - Бернли: Обзор и результат матча чемпионата Англии 30.03.2024

В рамках 30-го тура АПЛ Челси встретился с Бернли.

В старте "синих" на поле вышел Михаил Мудрик, который был самым активным игроком своей команды в первом тайме. На старте игры Михаил заработал желтую для Лоренца Ассиньона, а на 16-ой минуте оформил ассист на гол Акселя Дисаси, который, к сожалению, отменили из-за игры рукой.

Впрочем, украинец помог своей команде открыть счет другим способом. Уже упомянутый Ассиньон сфолил на Мудрике в штрафной площадке своей команды. Судья без колебаний удалил француза и назначил 11-метровый, который реализовал Коул Палмер.

Но, команда Венсана Компани не планировала сдаваться и сравняла счет на 47-ой минуте игры усилиями Джоша Каллена.

На этом развитие событий в матче не завершилось, ведь лондонцы еще раз вышли вперед благодаря дублю Палмера ближе к завершению матча, однако, "кларетовым" хватило времени, чтобы сравнять счет еще раз.

Более того, Бернли должен был вырывать и победу, но этому помешала великолепная игра Джордже Петровича.

Статитстика матча чемпионата Англии Челси - Бернли

Челси - Бернли 2:2

Голы: Палмер, 45 (пен), 77 - Каллен, 47, О'Ши, 85

xG: 3.33 - 1.71

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 33 - 18

Удары в створ ворот: 13 - 8

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья - Кайседо (Стерлинг, 74), Фернандес - Палмер, Галлагер (Мадуэке, 63), Мудрик - Джексон

Бернли: Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витиньо - Брун Ларсен (Браунгилл, 46), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) - Амдуни (Тейлор, 45), Фостер (Родригес, 70)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!