iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Бернли: Обзор и результат матча чемпионата Англии 30.03.2024

Аутсайдер АПЛ дважды отыгрывался после пропущенных голов.
Сегодня, 19:07
Михаил Мудрик и Мало Гюсто / Getty Images
Михаил Мудрик и Мало Гюсто / Getty Images

В рамках 30-го тура АПЛ Челси встретился с Бернли.

В старте "синих" на поле вышел Михаил Мудрик, который был самым активным игроком своей команды в первом тайме. На старте игры Михаил заработал желтую для Лоренца Ассиньона, а на 16-ой минуте оформил ассист на гол Акселя Дисаси, который, к сожалению, отменили из-за игры рукой.

Впрочем, украинец помог своей команде открыть счет другим способом. Уже упомянутый Ассиньон сфолил на Мудрике в штрафной площадке своей команды. Судья без колебаний удалил француза и назначил 11-метровый, который реализовал Коул Палмер.

Но, команда Венсана Компани не планировала сдаваться и сравняла счет на 47-ой минуте игры усилиями Джоша Каллена.

На этом развитие событий в матче не завершилось, ведь лондонцы еще раз вышли вперед благодаря дублю Палмера ближе к завершению матча, однако, "кларетовым" хватило времени, чтобы сравнять счет еще раз.

Более того, Бернли должен был вырывать и победу, но этому помешала великолепная игра Джордже Петровича.

Статитстика матча чемпионата Англии Челси - Бернли

Челси - Бернли 2:2

Голы: Палмер, 45 (пен), 77 - Каллен, 47, О'Ши, 85

xG: 3.33 - 1.71
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 33 - 18
Удары в створ ворот: 13 - 8

Челси: Петрович - Гюсто (Гилкрист, 87), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья - Кайседо (Стерлинг, 74), Фернандес - Палмер, Галлагер (Мадуэке, 63), Мудрик - Джексон

Бернли: Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витиньо - Брун Ларсен (Браунгилл, 46), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) - Амдуни (Тейлор, 45), Фостер (Родригес, 70)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бернли Михаил Мудрик

Статьи по теме

Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Почеттино: Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0 Почеттино: Наша команда немного нервничает, когда ведет 1:0
Мудрик - один из лучших игроков Челси в матче с Бернли Мудрик - один из лучших игроков Челси в матче с Бернли
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
Европа21:37
Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Чемпионство - все? Бавария на своем поле уступила Боруссии
Европа21:06
Арсенал включился в борьбу за очередного бразильского вундеркинда
Европа20:55
Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус
Европа20:36
Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном
Украина20:30
УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK