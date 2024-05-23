Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба

Бывший защитник Челси Джон Терри высказался касаемо ухода Маурисио Почеттино.

"Опустошен уходом Маурисио Почеттино, Хесуса Переса и Себастьяна Почеттино".

Читай также: Чтоб мог противостоять Гвардиоле: В Челси обозначили качества потенциального тренера

"Просто надеюсь, что мы не подпишем и не продадим никого из игроков до прихода нового тренера", – написал англичанин в инстаграме.

Напомним, Почеттино покинул стан "синих" по обоюдному согласию сторон. Имя нового тренера пока неизвестно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!