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Легенда Челси - об отставке Почеттино: Опустошен уходом тренерского штаба

Терри не оценил решение руководства.
Сегодня, 15:50
Джон Терри / Getty Images
Джон Терри / Getty Images

Бывший защитник Челси Джон Терри высказался касаемо ухода Маурисио Почеттино.

"Опустошен уходом Маурисио Почеттино, Хесуса Переса и Себастьяна Почеттино".

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"Просто надеюсь, что мы не подпишем и не продадим никого из игроков до прихода нового тренера", – написал англичанин в инстаграме.

Напомним, Почеттино покинул стан "синих" по обоюдному согласию сторон. Имя нового тренера пока неизвестно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джон Терри Мауриcио Почеттино

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