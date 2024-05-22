Прощание Клоппа с Ливерпулем было в разы популярнее, чем празднование чемпионства Манчестер Сити

Судя по статистике, триумф "горожан" оказался далеко не самым интересным для британских фанатов.

В воскресенье, 19 мая, прошел 38-й тур Английской Премьер-лиги, по итогам которого Манчестер Сити защитил статус чемпиона.

"Горожане" восьмой раз стали чемпионами АПЛ. К тому же, этот успех стал для команды Пепа Гвардиолы четвертым подряд и шестым за последние семь сезонов.

Однако в тот день не это интересовало британских болельщиков. Как сообщает журналист The Atheltic Джеймс Пирс, большинство фанатов следило за прощанием Юргена Клоппа с Ливерпулем.

Пирс ссылается на данные аналитической платформы Blinkfire Analytics. Как оказалось, прощание немецкого наставника имело на 70% больше средней аудитории у телеэкранов, чем празднование чемпионства Сити.

К тому же, запись прощания Клоппа на YouTube-канале "красных" собрала на 40% больше просмотров.

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Ливерпуль стал самым активным клубом по охвату аудитории в социальных сетях (39,2 миллиона), Манчестер Сити оказался вторым (27,1 миллиона).

Напомним, что легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм выразил сожаление о том, что Юрген Клопп покинул Ливерпуль.

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