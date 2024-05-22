Прощание Клоппа с Ливерпулем было в разы популярнее, чем празднование чемпионства Манчестер Сити
В воскресенье, 19 мая, прошел 38-й тур Английской Премьер-лиги, по итогам которого Манчестер Сити защитил статус чемпиона.
"Горожане" восьмой раз стали чемпионами АПЛ. К тому же, этот успех стал для команды Пепа Гвардиолы четвертым подряд и шестым за последние семь сезонов.
Однако в тот день не это интересовало британских болельщиков. Как сообщает журналист The Atheltic Джеймс Пирс, большинство фанатов следило за прощанием Юргена Клоппа с Ливерпулем.
Пирс ссылается на данные аналитической платформы Blinkfire Analytics. Как оказалось, прощание немецкого наставника имело на 70% больше средней аудитории у телеэкранов, чем празднование чемпионства Сити.
К тому же, запись прощания Клоппа на YouTube-канале "красных" собрала на 40% больше просмотров.
Читай также: Футбол сегодня: финал Лиги Европы Аталанта - Байер
Ливерпуль стал самым активным клубом по охвату аудитории в социальных сетях (39,2 миллиона), Манчестер Сити оказался вторым (27,1 миллиона).
Напомним, что легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм выразил сожаление о том, что Юрген Клопп покинул Ливерпуль.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!