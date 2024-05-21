Бекхэм - о Клоппе: Мне грустно видеть, что он уходит из Ливерпуля

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Юргена Клоппа из Ливерпуля.

"Даже будучи болельщиком Манчестер Юнайтед, я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт".

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"Мои друзья из Манчестер Юнайтед убьют меня. Мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным", – сказал сказал британец в интервью Goal.

Напомним, в Ливерпуле Клоппа заменит Арне Слот, работавший с Фейеноордом.

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