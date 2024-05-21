Бекхэм - о Клоппе: Мне грустно видеть, что он уходит из Ливерпуля
Англичанин не сумел пройти мимо такого события.
Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Юргена Клоппа из Ливерпуля.
"Даже будучи болельщиком Манчестер Юнайтед, я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт".
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"Мои друзья из Манчестер Юнайтед убьют меня. Мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным", – сказал сказал британец в интервью Goal.
Напомним, в Ливерпуле Клоппа заменит Арне Слот, работавший с Фейеноордом.
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