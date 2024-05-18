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Футбол

Клопп записал прощальное обращение к фанатам Ливерпуля

Для этого тренер даже создал страницу в Инстаграме.
Сегодня, 15:05
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп попрощался с фанатами клуба.

Специально для этого немец создал аккаунт в Инстаграме, объяснив это тем, что соцсети позволяют сохранять контакты друг с другом.

Именно на своей новой странице Клопп и выложил прощальное видео. Специалист просто поблагодарил фанатов за поддержку и признал, что наслаждался работой в клубе.

"Дорогие ливерпульцы, мы приближаемся к концу. 8 октября 2015 года мы впервые встретились должным образом. Я бы назвал это любовным романом. С первого дня все было просто невероятно. Это было невероятное время, я получал наслаждение здесь.

Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы давали нам все эти годы. За всю силу, которую вы нам дали. Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня.

Трудно покидать это невероятное место, но я хочу сохранить контакт с вами. Люди сказали мне, что социальные сети в этом помогают. Увидимся", сказал Клопп.

Ранее также сообщалось, что Реал нацелился на хавбека Ливерпуля.

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