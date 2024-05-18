Реал оценивает будущий трансфер хавбека Ливерпуля

Мадридцы могут купить Мак Аллистера в 2025 году.

Мадридский Реал рассматривает трансфер хавбека Ливерпуля Алексиса Мак Аллистера, пишет TyC Sports.

Источники в Ливерпуле подтвердили, что по хавбеку были запросы, однако ни один из клубов не делал официального предложения.

Мадридцы же уже вовсю планируют летнюю кампанию-2025. Клуб покинут уже точно покинут Лука Модрич и Тони Кроос, потому "сливочные" будут активны на рынке.

Одним из вариантом усиления является как аргентинский хавбек. Издание пишет, что в контракте Мак Аллистера прописаны 70 млн евро отступных.

Ранее также сообщалось, что Модрич намерен остаться в Реале.

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