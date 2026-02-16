Манчестер Юнайтед внёс в шорт-лист хавбека прямого конкурента

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер заинтересовал Манчестер Юнайтед, утверждает MEN.

Манкунианцев активно ищут усиление для полузащиты на будущее лето. 27-летний аргентинец вошёл в шорт-лист МЮ.

В текущем сезоне в Мак Аллистер а два ассиста в 25-ти матчах, с его контракт рассчитан до лета 2028 года. Это потенциально может снизить цену хавбека.

Однако неизвестно, согласится ли сам игрок на переход, а также захочет ли Ливерпуль продавать своего игрока прямому конкуренту.

На текущий момент Алексис Мак Аллистер оценивается в 85 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может возглавить именитый специалист

