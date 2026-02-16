iSport.ua
Моуринью - о матче с Реалом: "Раненый король опасен"

О предстоящем стыковом матче.
Сегодня, 15:04       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

В среду, 28 января, Бенфика с голом Анатолия Трубина смогла обыграть Реал в заключительном туре группового этапа турнира, тем самым продолжила борьбу в этом турнире. 

Во вторник, 17 февраля, пройдет матч в рамках плей-офф - лиссабонская команда снова встретится с Реалом. Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий матч:

"Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это лишь первая часть плей-офф. На Эштадиу да Луш Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь", — сказал Жозе для Sport.

Мы проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Мы знаем, что сделали с королями Лиги чемпионов… Они ранены. А раненый король опасен.

Добавим, что в этом матче может принять участие французский лидер королевской команды.

