"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику

Наставник лиссабонцев высказался вероятном трансфере Арсения Батагова из Трабзонспора.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал слухи об интересе лиссабонского клуба к украинскому защитнику Трабзонспора Арсению Батагову.

Наставник "орлов" вспомнил об украинце, отвечая на вопрос, какого типа игроков ему больше всего не хватает: Уэсли слева, Рафы или Андре Луиса справа.

Читай также: Украинский легионер резко прибавил в цене

"Я не собираюсь говорить об игроках, которые нам не принадлежат, я не собираюсь подогревать трансферный рынок. Думаю, это работа агентов, это работа клубов, которые хотят продавать игроков, это работа пиарщиков и это работа некоторых комментаторов, которые тоже зарабатывают на жизнь, обсуждая трансферный рынок.

Из трех упомянутых имен я могу сказать только одно: я их знаю. Потому что сейчас всплыло имя игрока - Балакова или Батакова - которого я даже не знал, и меня заставили поискать информацию о Балакове.

Я понимаю, как все устроено, но постарайтесь быть немного более объективными, как вы, которые упомянули трех игроков, которых я хотя бы знаю, знаю этих игроков. Но нет, я не люблю говорить об игроках, которые нам не принадлежат", - приводит слова Моуринью официальный сайт Бенфики.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор отклонил первое предложение Бенфики по Батагову.

