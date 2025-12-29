iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику

Лиссабонцы пока не могут сойтись с Трабзонспором в цене на Арсения Батагова.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Португальская Бенфика, за которую уже выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, заинтересована в подписании еще одного украинца - защитника Трабзонспора Арсения Батагова.

Как сообщает Günebakış, лиссабонский клуб уже начал переговоры с "бордово-синими" по поводу приобретения 23-летнего футболиста, однако пока между сторонами существуют значительные разногласия по поводу суммы трансфера.

Читай также: Турецкий клуб следит за защитником Динамо

Бенфика предложила за переход украинского защитника 13 миллионов евро, однако Трабзонспор намерен получить за своего игрока 25 миллионов евро.

При этом источник утверждает, что турецкий клуб не собирается отступать от желаемой суммы, учитывая действующий контракт украинца и его игровые качества.

Отметим, что трудовой договор Батагова с Трабзонспором рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне защитник провел за турецкую команду 18 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Даниил Сикан может сменить Трабзонспор на другой европейский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика трансферы Трабзонспор арсений батагов

Статьи по теме

Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера
Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера Новый клуб Вернидуба ведет переговоры с вингером Шахтера
Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана Саудовский клуб выплатил Динамо долг за трансфер Бущана

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
просмотров

Последние новости

Бокс10:39
Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии BoxingScene
Европа09:59
Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику
Европа09:35
"Давайте прекратим": Звезда Милана поставил точку в истории с романом с американской актрисой
НБА08:42
НБА: Оклахома одолела Филадельфию, Бостон уступил Портленду, Клипперс обыграли Детройт
НХЛ07:58
НХЛ: Питтсбург забросил семь шайб Чикаго, Тампа по буллитам обыграла Монреаль
Европа07:20
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
Формула 100:54
Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера
Европа00:20
Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Кот-д'Ивуар разошелся миром с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику.
Европа23:42
Интер оформил непростую победу над Аталантой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK