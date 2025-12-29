Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику

Лиссабонцы пока не могут сойтись с Трабзонспором в цене на Арсения Батагова.

Португальская Бенфика, за которую уже выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, заинтересована в подписании еще одного украинца - защитника Трабзонспора Арсения Батагова.

Как сообщает Günebakış, лиссабонский клуб уже начал переговоры с "бордово-синими" по поводу приобретения 23-летнего футболиста, однако пока между сторонами существуют значительные разногласия по поводу суммы трансфера.

Бенфика предложила за переход украинского защитника 13 миллионов евро, однако Трабзонспор намерен получить за своего игрока 25 миллионов евро.

При этом источник утверждает, что турецкий клуб не собирается отступать от желаемой суммы, учитывая действующий контракт украинца и его игровые качества.

Отметим, что трудовой договор Батагова с Трабзонспором рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне защитник провел за турецкую команду 18 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

