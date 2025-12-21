iSport.ua
Украинский форвард может сменить Трабзонспор на европейский клуб

Агент Сикана обсудит будущее игрока.
Сегодня, 11:03       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Сикан / Getty Images
Журналист Хасан Тюнджел рассказал, что совсем скоро решится судьба украинского форварда Трабзонспора Даниила Сикана.

По имеющейся информации, в ближайшее время агент Сикана встретится с представителями турецкого клуба, чтобы решить дальнейшую судьбу форварда.

Отмечается, что Даниилом интересуются клубы из Испании и Германии, но никто не присылал запросов относительно игрока.

Напомним, что контракт украинца с турецким клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне Сикан провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

