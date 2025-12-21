Украинский форвард может сменить Трабзонспор на европейский клуб

Журналист Хасан Тюнджел рассказал, что совсем скоро решится судьба украинского форварда Трабзонспора Даниила Сикана.

По имеющейся информации, в ближайшее время агент Сикана встретится с представителями турецкого клуба, чтобы решить дальнейшую судьбу форварда.

Отмечается, что Даниилом интересуются клубы из Испании и Германии, но никто не присылал запросов относительно игрока.

Напомним, что контракт украинца с турецким клубом действует до лета 2029 года. В этом сезоне Сикан провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник Интера находится в поле зрения клубов АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!