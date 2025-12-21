iSport.ua
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ

Три клуба следят за правым фулбеком Интера.
Сегодня, 10:01       Автор: Валентина Чорноштан
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Фулбек Интера Дензел Дюмфрис заинтересовал сразу несколько клубов АПЛ, среди которых Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Астон Вилла.

По информации Transfer News Life, несмотря на то что нидерландский защитник перенёс операцию и будет отсутствовать на поле около трёх месяцев, клубы АПЛ хотят его подписать.

Отмечается, что покупка Дюмфриса одной из этих команд, скорее всего, состоится летом 2026 года.

Добавим, что контракт нидерландца с Интера действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать центрального защитника вместо Рональда Араухо.

