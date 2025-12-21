iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников

Йошко Гвардиол и Алессандро Бастони в шорт-листе.
Сегодня, 08:39       Автор: Валентина Чорноштан
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Барселона ищет нового центрального защитника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, после того как Рональд Араухо принял решение ментально восстановиться после красной карточки в матче Лиги чемпионов, у Барселоны появилась кадровая проблема с центральным защитником.

Спортивный директор каталонской команды рассмотрел несколько вариантов, кого можно приобрести в ближайшее зимнее трансферное окно. Среди этих кандидатов - защитник Интера Алессандро Бастони и Йошко Гвардиол из Манчестер Сити.

Кого именно выберут внутри Барселоны, пока неизвестно, однако у обоих игроков сильная левая нога и хороший пас. Издание отмечает, что и у игрока Интера, и у игрока Манчестер Сити контракты действуют до 2028 года.

К слову, тренер Барселоны озвучил условия для продления контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Алессандро Бастони йошко гвардиол

Статьи по теме

Тренер Барселоны озвучил условие для продления контракта Тренер Барселоны озвучил условие для продления контракта
Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги
Флик не хочет продлевать контракт с Барселоной Флик не хочет продлевать контракт с Барселоной
Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа10:01
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
НХЛ09:36
НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Сиэтл проиграл Сан-Хосе
НБА09:10
НБА: Филадельфия одержала победу над Далласом, Орландо обыграл Юту в овертайме
Европа08:39
Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников
Европа08:18
Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Европа07:51
Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ
Европа07:29
Оценка Миколенко за матч с Арсеналом
Европа07:12
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
Европа00:58
ПСЖ с Забарным разобрался с представителем пятого дивизиона в Кубке Франции
Европа00:35
Реал в большинстве одержал победу над Севильей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK