Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников
Барселона ищет нового центрального защитника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По имеющейся информации, после того как Рональд Араухо принял решение ментально восстановиться после красной карточки в матче Лиги чемпионов, у Барселоны появилась кадровая проблема с центральным защитником.
Спортивный директор каталонской команды рассмотрел несколько вариантов, кого можно приобрести в ближайшее зимнее трансферное окно. Среди этих кандидатов - защитник Интера Алессандро Бастони и Йошко Гвардиол из Манчестер Сити.
Кого именно выберут внутри Барселоны, пока неизвестно, однако у обоих игроков сильная левая нога и хороший пас. Издание отмечает, что и у игрока Интера, и у игрока Манчестер Сити контракты действуют до 2028 года.
