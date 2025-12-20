Тренер Барселоны озвучил условие для продления контракта

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о возможном подписании нового контракта.

Немецкий специалист отметил, что заинтересован в продолжении сотрудничества с каталонским клубом, если президент Жоан Лапорта останется на своем посту.

"Я уже говорил и могу повторить: я действительно счастлив работать в этом клубе. Вместе с Деку, всеми сотрудниками и моим тренерским штабом мы чувствуем себя максимально комфортно. Отношения с Деку и его командой можно назвать отличными. Президент - одна из ключевых причин, почему я здесь, и я этому очень рад.

Доверие со стороны руководства имеет огромное значение. Это чувствует весь мой штаб, и за этим приятно наблюдать. Посмотрим, как будут развиваться события на выборах в следующем году, но я рад оставаться здесь еще как минимум полтора года.

Впрочем, подобные вопросы находятся в компетенции президента. Для меня важно, чтобы он продолжал занимать этот пост - это все, что я могу сказать. Мне искренне нравится работать в Барселоне", - приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Действующее соглашение тренера с каталонцами рассчитано до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается предложить Флику контракт до лета 2028 года.

