Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта
Польский форвард Роберт Левандовски, у которого контракт с Барселоной истекает летом 2026 года, готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в чемпионате Испании.
По данным Cadena SER, поляк хочет продлить соглашение ещё на один сезон, однако каталонский клуб не слишком заинтересован в продлении контракта с Левандовски и уже рассматривает варианты замены нападающего.
Отмечается, что на данный момент Роберт зарабатывает около 26 миллионов евро в год до вычета налогов. Для Барселоны такая сумма зарплаты является некомфортной.
В связи с этим руководство "сине-гранатовых" выдвинуло форварду условие: если он хочет остаться в команде, то должен сократить свою зарплату. Однако сторона поляка пока никак не отреагировала на это предложение, и переговоры были поставлены на паузу.
Ранее тренер Челси прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!