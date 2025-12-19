Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта

Польский форвард Роберт Левандовски, у которого контракт с Барселоной истекает летом 2026 года, готов пойти на сокращение зарплаты ради продолжения карьеры в чемпионате Испании.

По данным Cadena SER, поляк хочет продлить соглашение ещё на один сезон, однако каталонский клуб не слишком заинтересован в продлении контракта с Левандовски и уже рассматривает варианты замены нападающего.

Отмечается, что на данный момент Роберт зарабатывает около 26 миллионов евро в год до вычета налогов. Для Барселоны такая сумма зарплаты является некомфортной.

В связи с этим руководство "сине-гранатовых" выдвинуло форварду условие: если он хочет остаться в команде, то должен сократить свою зарплату. Однако сторона поляка пока никак не отреагировала на это предложение, и переговоры были поставлены на паузу.

