Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал интерес Манчестер Сити.

Напомним, что накануне в Сети появились слухи, что итальянец может стать преемником Пепа Гвардиолы.

По словам специалиста, это обычные слухи, и он не в первый раз сталкивается с подобным. Проект Челси его полностью удовлетворяет и он намерен доработать свой контракт.

Это никак на меня не влияет, потому что я знаю: это на 100 процентов спекуляции, и у меня нет времени на такие вещи. У меня контракт здесь до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь. Неделю назад в Италии было то же самое с Ювентусом. Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появляются такие новости, но это всего лишь слухи. У меня контракт до 2029 года. Это спекуляции – на 100 процентов. Мне больше нечего добавить. Я не обращаю на это внимания

