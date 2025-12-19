iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити

Специалист счастлив в Челси.
Сегодня, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал интерес Манчестер Сити.

Напомним, что накануне в Сети появились слухи, что итальянец может стать преемником Пепа Гвардиолы.

По словам специалиста, это обычные слухи, и он не в первый раз сталкивается с подобным. Проект Челси его полностью удовлетворяет и он намерен доработать свой контракт.

Это никак на меня не влияет, потому что я знаю: это на 100 процентов спекуляции, и у меня нет времени на такие вещи. У меня контракт здесь до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь.

Неделю назад в Италии было то же самое с Ювентусом. Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появляются такие новости, но это всего лишь слухи.

У меня контракт до 2029 года. Это спекуляции – на 100 процентов. Мне больше нечего добавить. Я не обращаю на это внимания

Ранее также Бруну Фернандеш ответил своим критикам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энцо Мареска

Статьи по теме

Руководство Манчестер Сити рассматривает смену главного тренера Руководство Манчестер Сити рассматривает смену главного тренера
В Челси готов к старту один из лидеров команды В Челси готов к старту один из лидеров команды
Лидер Челси возобновил тренировки после травмы Лидер Челси возобновил тренировки после травмы
Лидер Челси вернулся в лазарет с бытовой травмой Лидер Челси вернулся в лазарет с бытовой травмой

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
Европа13:55
Звёздный форвард Барселоны готов на финансовые уступки ради продления контракта
Европа13:25
Мареска прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Сити
Другое13:16
Гераскевич совершил прорыв на этапе Кубка мира по скелетону
ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK