iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари объявила дату презентацию нового болида

До ивента осталось чуть больше месяца.
Сегодня, 12:18       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари определилась с датой презентации нового болида.

Напомним, что со следующего сезона будет действовать новый технический регламент, потому болиды существенно изменятся.

Скудерия решила продемонстрировать публику "версию А" 23 января 2026 года.

Однако более команда пока не раскрывала никаких деталей, неизвестно даже название болида.

При этом считается, что презентация может пройти во Фьорано, и новые болиды проедут несколько кругов по трассе.

Ранее также ФИА показала рендеры новых болидов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Леклер рассказал о сложностях управления болидом Феррари в квалификации Абу-Даби Леклер рассказал о сложностях управления болидом Феррари в квалификации Абу-Даби
Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби
Алези: На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление Феррари Алези: На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление Феррари
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

ЧМ-202612:54
Кейн - о Чемпионате мира: Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира
Европа12:50
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен
Формула 112:18
Феррари объявила дату презентацию нового болида
Европа12:18
Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме
Биатлон11:57
Дебютант сборной Украины по биатлону поделился впечатлениями от подготовки к сезону
НБА11:26
Лидер Денвера превзошел Абдул-Джаббара по результативным передачам
Украина11:05
Динамо готовит трансферные усиления. Что планирует клуб?
Теннис10:40
От зарплаты до условий. Известно, почему тренер Алькараса сказал "нет" новому контракту
НХЛ10:20
Вратарь Эдмонтона получил травму в игре против Брюинс
Европа10:00
Аллегри после поражения от Наполи: "Нужно анализировать ситуацию трезво и спокойно"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK