Феррари объявила дату презентацию нового болида

До ивента осталось чуть больше месяца.

Феррари определилась с датой презентации нового болида.

Напомним, что со следующего сезона будет действовать новый технический регламент, потому болиды существенно изменятся.

Скудерия решила продемонстрировать публику "версию А" 23 января 2026 года.

Однако более команда пока не раскрывала никаких деталей, неизвестно даже название болида.

При этом считается, что презентация может пройти во Фьорано, и новые болиды проедут несколько кругов по трассе.

Ранее также ФИА показала рендеры новых болидов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!