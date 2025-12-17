iSport.ua
ФИА показала, как будет выглядеть болиды в новом сезоне

Технический регламент внесет свои коррективы.
Сегодня, 17:26       Автор: Андрей Безуглый
Формула-1 и ФИА показали новые рендеры будущих болидов.

Напомним, что с нового сезона будет дейстовать новый технический регламент, что сильно повлияет на конструкцию болидов.

В частности, система DRS уйдет в прошлое, ее заменит активная аэродинамика. Также серия откажется от граунд-эффекта.

Ранее также в Макларен рассказали о подготовке к новому сезону.

