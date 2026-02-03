iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль подписал талантливого защитника

Жереми Жаке присоединится к клубу летом.
Сегодня, 09:26       Автор: Андрей Безуглый
Жереми Жаке / Getty Images
Жереми Жаке / Getty Images

Ливерпуль объявил о трансфере Жереми Жаке.

20-летний французский защитник обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро. Еще 12 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, что на игрока Ренна также претендовал Челси и считалось, что трансфер состоится лишь летом.

Однако Ливерпуль сумел убедить французский клуб. Сделка уже состоялась, однако Жаке присоединится к новому клубу лишь летом.

В текущем сезоне Жереми Жаке провел 18 матчей.

Ранее также Кристал Пэлас совершил дорогой трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна Ливерпуль договорился о трансфере защитника Ренна
Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл
Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса
Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Другие страны11:18
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Формула 110:36
Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1
Европа09:54
Сен-Максимен вернулся во Францию
Киберспорт09:45
NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI
Европа09:26
Ливерпуль подписал талантливого защитника
Олимпийские игры09:12
Дебютантка Олимпийских игр станет знаменосцем сборной Украины
НХЛ08:55
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НБА08:35
НБА: Мемфис обыграл Миннесоту, Филадельфия справилась с Клипперс
Европа08:15
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
Европа00:48
Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK