Ливерпуль подписал талантливого защитника

Ливерпуль объявил о трансфере Жереми Жаке.

20-летний французский защитник обошелся мерсисайдцам в 60 млн евро. Еще 12 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, что на игрока Ренна также претендовал Челси и считалось, что трансфер состоится лишь летом.

Однако Ливерпуль сумел убедить французский клуб. Сделка уже состоялась, однако Жаке присоединится к новому клубу лишь летом.

В текущем сезоне Жереми Жаке провел 18 матчей.

Ранее также Кристал Пэлас совершил дорогой трансфер.

