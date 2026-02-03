iSport.ua
НБА: Мемфис обыграл Миннесоту, Филадельфия справилась с Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:35       Автор: Андрей Безуглый
Филадельфия справилась с Клипперс / Getty Images
В ночь на вторник, 3 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 3 февраля

Шарлотт – Новый Орлеан 102:95 (23:30, 26:34, 29:18, 24:13)

Шарлотт: Болл (24 + 8 подборов), Книппел (17 + 9 подборов), Миллер (16 + 8 подборов), Бриджес (9), Диабате (2 + 9 подборов) – старт; Г. Уильямс (16 + 9 подборов), Колкбреннер (10 + 7 подборов), Секстон (5), Джеймс (3), Грин (0).

Новый Орлеан: Мерфи (27), Куин (16 + 8 подборов), Уильямсон (14 + 11 подборов), Джонс (12 + 7 подборов), Бей (8) – старт; Фирс (9), Мисси (4), Альварадо (3), Маткович (2).

Индиана – Хьюстон 114:118 (28:24, 28:39, 31:24, 27:31)

Индиана: Сиакам (27), Несмит (17), Нембхард (7 + 8 передач), Хафф (6), Ферфи (2) – старт; Матурин (25), Уокер (12), Джексон (6), Поттер (5), Макконнелл (5), Шеппард (2).

Хьюстон: Шенгюн (39 + 16 подборов + 5 потерь), Смит (19), Томпсон (16 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Шеппард (11), Исон (9 + 10 подборов) – старт; А. Холидэй (8), Тэйт (8), Финни-Смит (4), Капела (4 + 7 подборов), Окоги (0).

Мемфис – Миннесота 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42)

Мемфис: Джарен Джексон (30), Джером (19 + 8 передач), Уэллс (18), Кауард (14), Лэндейл (4) – старт; В. Уильямс (16), Спенсер (16), Джексон (13 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (4), Проспер (3).

Миннесота: Эдвардс (39 + 7 подборов), Макдэниэлс (29), Дивинченцо (21), Рэндл (19 + 8 подборов + 8 передач), Гобер (7 + 10 подборов) – старт; Рид (10 + 4 блок-шота), Хайлэнд (3), Кларк (0), Конли (0).

Клипперс – Филадельфия 113:128 (19:38, 34:34, 34:28, 26:28)

Клипперс: Ленард (29 + 6 передач), Сэндерс (17), Коллинз (15 + 7 подборов), Зубац (8 + 9 подборов), Данн (6 + 6 передач) – старт; Миллер (21), Б. Лопес (13), Кристи (2), Нидерхойзер (2), Браун (0), Батюм (0).

Филадельфия: Макси (29 + 6 передач), Барлоу (26 + 16 подборов), Эмбиид (24), Убре (15), Эджкомб (5 + 7 передач) – старт; Граймс (14), Бона (6), Маккейн (6), Уотфорд (3), Уокер (0).

