НБА: Шарлотт разгромил Юту без Михайлюка, Сан-Антонио обыграл Бостон
В ночь на воскресенье, 11 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 11 января
Кливленд – Миннесота 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43)
Кливленд: Митчелл (28 + 8 передач), Э. Мобли (24), Гарлэнд (22 + 6 передач), Меррилл (20), Аллен (16 + 11 подборов) – старт; Тайсон (23), Хантер (4), Томлин (4), Брайант (3), Проктор (2), Портер (0 + 8 передач).
Миннесота: Эдвардс (25), Рэндл (20), Дивинченцо (15 + 6 передач), Макдэниэлс (12), Гобер (8 + 12 подборов) – старт; Рид (25), Хайлэнд (12 + 7 передач), Беранже (6), Инглс (5), Джузэнг (4), Кларк (1), Диллингэм (1), Миллер (0).
Индиана – Майами 123:99 (36:18, 25:27, 38:27, 24:27)
Индиана: Нембхард (29 + 9 передач), Несмит (12 + 9 подборов), Сиакам (11 + 7 подборов + 5 потерь), Ферфи (10 + 7 подборов), Джексон (6) – старт; Поттер (14), Уокер (13 + 9 подборов), Макконнелл (12 + 7 передач), Хафф (8), Шеппард (3), Брэдли (3), Джонс (2), Томпсон (0).
Майами: Хирро (21 + 7 подборов), Адебайо (13 + 9 подборов), Уиггинс (11), Пауэлл (6), Митчелл (1) – старт; Хакес (16 + 7 подборов), Смит (8), Джонсон (6), Фонтеккьо (5), Йович (4), Ларссон (4), Уэйр (2), Гарднер (2 + 7 подборов), Якучионис (0).
Детройт – Клипперс 92:98 (28:14, 27:27, 21:27, 16:30)
Детройт: Д. Робинсон (20), Айви (8), Рид (8 + 7 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Грин (7 + 7 подборов), Томпсон (6 + 6 передач) – старт; Холланд (16), Дженкинс (10 + 5 потерь), Смит (9 + 14 подборов + 4 блок-шота), Леверт (8), Сассер (0).
Клипперс: Ленард (26 + 8 подборов), Коллинз (25 + 7 подборов + 4 блок-шота), Харден (19 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Зубац (17), Данн (2 + 6 передач) – старт; Миллер (9), Б. Лопес (0), Сэндерс (0), Батюм (0).
Чикаго – Даллас 125:107 (36:28, 30:27, 28:24, 31:28)
Чикаго: Уайт (22), Бузелис (15), Вучевич (15 + 12 подборов), Джонс (13), Окоро (13) – старт; Досунму (20 + 8 передач), Хертер (13 + 6 передач), Смит (7 + 9 подборов), Уильямс (4), Картер (3), Филлипс (0), Терри (0), Олбрич (0).
Даллас: Нембхард (16 + 6 передач), Маршалл (14), Флэгг (11 + 5 потерь), Кристи (10), Гэффорд (6 + 7 подборов) – старт; Харди (14), Томпсон (10), Расселл (8), Калеб Мартин (8), Келли (5), Сиссе (5 + 10 подборов), Пауэлл (0).
Бостон – Сан-Антонио 95:100 (26:21, 29:29, 20:23, 20:27)
Бостон: Уайт (29 + 9 подборов), Браун (27 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кета (9 + 13 подборов), Притчард (4), Гонсалес (0) – старт; Гарза (11), Шайерман (10), Саймонс (5), Уолш (0).
Сан-Антонио: Фокс (21 + 9 подборов + 6 передач), Шэмпени (12 + 13 подборов), Касл (9), Барнс (6), Корнет (5 + 7 подборов) – старт; Вембаньяма (21), К. Джонсон (18 + 10 подборов), Харпер (5), Олиник (3), Сохан (0), Уотерс (0).
Юта – Шарлотт 95:150 (14:45, 24:32, 26:38, 31:35)
Юта: Сенсабо (26), Уильямс (15), Хендрикс (7), Джордж (4 + 5 потерь), Лав (2) – старт; Коллиер (17 + 9 передач), Клэйтон (13), Андерсон (7), Филиповски (4 + 10 подборов).
Шарлотт: Миллер (18), Болл (17 + 5 потерь), Бриджес (15 + 7 подборов), Книппел (12 + 6 передач), Диабате (10 + 10 подборов) – старт; Мэнн (20), Секстон (15), Грин (13), Колкбреннер (12 + 9 подборов), Г. Уильямс (9 + 8 подборов), Салон (5), Джеймс (4 + 7 подборов).
