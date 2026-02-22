iSport.ua
НБА: Финикс дожал Орландо, Сан-Антонио обыграл Сакраменто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:45       Автор: Андрей Безуглый
Финикс дожал Орландо / Getty Images
Финикс дожал Орландо / Getty Images

В ночь на воскресенье, 22 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 22 февраля

Финикс – Орландо 113:110 OT (21:25, 22:26, 34:22, 19:23, 7:7, 10:7)

Финикс: Гиллеспи (19 + 6 передач), Грин (16 + 7 подборов), Уильямс (9 + 9 подборов), О'Нил (6 + 7 подборов), Брукс (5) – старт; Аллен (27 + 7 подборов), Гудвин (17), Игодаро (11 + 12 подборов), Данн (3 + 7 подборов), Ливерс (0), Буей (0).

Орландо: Бэйн (34), Банкеро (26 + 14 подборов + 8 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Блэк (10), Картер (7 + 11 подборов), да Силва (5 + 9 подборов) – старт; Картер (15), М. Вагнер (7), Битадзе (4), Айзек (2), Ховард (0), Пенда (0).

Новый Орлеан – Филадельфия 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20)

Новый Орлеан: Уильямсон (21 + 8 передач), Бей (20), Джонс (14), Куин (10 + 9 подборов), Джордан (6 + 15 подборов + 4 блок-шота) – старт; Пул (23), Макгауэнс (13), Маткович (12), Фирс (7 + 7 подборов + 6 передач), Хоукинс (0).

Филадельфия: Макси (27 + 7 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Убре (25), Эджкомб (14), Барлоу (9), Драммонд (5 + 12 подборов) – старт; Граймс (11), Уокер (9), Пэйн (5), Бона (4 + 10 подборов), Эдвардс (2), Мартин (0).

Майами – Мемфис 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26)

Майами: Уиггинс (28 + 7 подборов), Пауэлл (25 + 6 передач), Адебайо (13), Якучионис (12), Ларссон (10) – старт; Хирро (14 + 6 передач), Хакес (12), Уэйр (11 + 15 подборов), Гарднер (5), Смит (4), Джонсон (2), Фонтеккьо (0), Килс (0).

Мемфис: Уэллс (25), Джером (17), Клэйтон (9 + 6 передач), Проспер (9), Хендрикс (4) – старт; Джексон (28 + 9 подборов), Пиппен (18 + 6 передач), Смолл (10), Мэйшэк (0), Спенсер (0).

Сан-Антонио – Сакраменто 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28)

Сан-Антонио: Вембаньяма (28 + 15 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Фокс (18 + 5 потерь), Касл (18 + 8 подборов), Шэмпени (8), Васселл (8) – старт; К. Джонсон (18), Барнс (14), Харпер (12), Олиник (4), Корнет (4), Брайан (3), Умуде (2), Ингрэм (2), Маклафлин (0).

Сакраменто: Дерозан (20), Мюррэй (20), Рейно (16 + 12 подборов), Ачиува (14), Уэстбрук (7 + 5 потерь) – старт; Монк (19 + 6 передач), Макдермотт (8), Клиффорд (8), Юбэнкс (6), Плауден (4), Картер (0).

Чикаго – Детройт 110:126 (30:28, 20:25, 26:44, 34:29)

Чикаго: Гидди (27 + 5 потерь), Окоро (15), Смит (15 + 7 подборов), Бузелис (15 + 6 блок-шотов), Ябуселе (12 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Джонс (7 + 6 передач), Уильямс (6), Ричардс (5 + 5 потерь), Саймонс (4), Секстон (2), Диллингэм (2), Миллер (0).

Детройт: Дюрен (26 + 13 подборов), Каннингем (18 + 9 подборов + 13 передач), Харрис (18), Д. Робинсон (17), Томпсон (8 + 8 передач) – старт; Рид (15 + 9 подборов), Холланд (9), Леверт (7), Дженкинс (3), Сассер (3), Грин (2).

Нью-Йорк – Хьюстон 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)

Нью-Йорк: Таунс (25 + 7 подборов), Брансон (20 + 6 передач), Ануноби (20), Бриджес (11), Харт (2 + 6 передач) – старт; Шэмет (14), Альварадо (8 + 5 перехватов), Робинсон (6), Диавара (2), Сохан (0).

Хьюстон: Дюрэнт (30), Смит (21), Шенгюн (16 + 6 передач + 6 потерь), Томпсон (12 + 10 подборов + 7 передач), Исон (11 + 12 подборов) – старт; Шеппард (10), Капела (4), Финни-Смит (2), Тэйт (0).

