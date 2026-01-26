Даллас не поехал на поединок регулярки НБА

Матч против Милуоки не состоится.

За океаном произошло очередное изменение календаря. Поединок между Милуоки и Далласом не состоится в ночь на понедельник, сообщает официальный сайт НБА.

Матч перенесли из-за непогоды. Маверикс не смогли вылететь на выездной поединок из-за снегопада. Ассоциация определит новую дату встречи против Бакс позже.

Ранее НБА перенесла матч между Мемфисом и Денвером. Сложные погодные условия в Теннесси заставили функционеров упразднить поединок по соображениям безопасности.

Кстати, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!