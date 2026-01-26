iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Даллас не поехал на поединок регулярки НБА

Матч против Милуоки не состоится.
Сегодня, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Даллас / Getty Images
Даллас / Getty Images

За океаном произошло очередное изменение календаря. Поединок между Милуоки и Далласом не состоится в ночь на понедельник, сообщает официальный сайт НБА.

Матч перенесли из-за непогоды. Маверикс не смогли вылететь на выездной поединок из-за снегопада. Ассоциация определит новую дату встречи против Бакс позже.

Ранее НБА перенесла матч между Мемфисом и Денвером. Сложные погодные условия в Теннесси заставили функционеров упразднить поединок по соображениям безопасности.

Кстати, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Милуоки Бакс Даллас Маверикс

Статьи по теме

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
Тренер Далласа рассказал о травме 1-го номера драфта Тренер Далласа рассказал о травме 1-го номера драфта
НБА: Шарлотт разгромил Юту без Михайлюка, Сан-Антонио обыграл Бостон НБА: Шарлотт разгромил Юту без Михайлюка, Сан-Антонио обыграл Бостон
Обмены НБА: первый трейд звезды в году Обмены НБА: первый трейд звезды в году

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

НБА00:51
Даллас не поехал на поединок регулярки НБА
Европа00:22
Ливерпуль определился по продаже Робертсона
Вчера, 23:49
Европа23:49
Рома расписала ничью с Миланом
Украина23:26
Пустовой провел самый результативный матч сезона
Европа22:57
Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца
Европа22:28
Бенфика украинцев разгромила Эштрелу
Украина21:55
Календарь Динамо: "бело-синие" разбили коллектив из Косово
Украина21:30
Звезда Динамо подписал новый контракт
Европа20:59
Ювентус уверенно одолел Наполи
Биатлон20:30
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK