Первый номер драфта-2025 близок к возвращению в состав Мэверикс

Может вернуться в игру уже 4 марта.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флегг / Getty Images
Купер Флегг / Getty Images

Новичок Далласа Купер Флэгг получил повреждение в матче с Финиксом 10 февраля, однако скоро вернется в состав.

У первого номера драфта растяжение связок средней части левой стопы, из-за которого он не смог принять участие в Матче восходящих звезд НБА.

Но, как сообщает журналист Марк Стейн, 19-летний свингмен приближается к возвращению и может принять участие в игре против Шарлотт Хорнетс, которая состоится в ночь на 4 марта.

Добавим, что Купер пропустил около семи матчей, а в 49 играх сезона набирал в среднем 20,4 очка, 6,6 подборов и 4,1 передачи.

Тем  временем ветеран Мэверикс получил ушиб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Купер Флэгг

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
