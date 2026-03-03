Первый номер драфта-2025 близок к возвращению в состав Мэверикс
Новичок Далласа Купер Флэгг получил повреждение в матче с Финиксом 10 февраля, однако скоро вернется в состав.
У первого номера драфта растяжение связок средней части левой стопы, из-за которого он не смог принять участие в Матче восходящих звезд НБА.
Но, как сообщает журналист Марк Стейн, 19-летний свингмен приближается к возвращению и может принять участие в игре против Шарлотт Хорнетс, которая состоится в ночь на 4 марта.
The Mavericks have officially listed Cooper Flagg (left midfoot sprain) as doubtful for Tuesday’s game in Charlotte against fellow Rookie of the Year top contender Kon Knueppel.— Marc Stein (@TheSteinLine) March 2, 2026
Doubtful is at least a step up from Flagg’s outright OUT classification for the past seven games. https://t.co/0cHy8vHhWb
Добавим, что Купер пропустил около семи матчей, а в 49 играх сезона набирал в среднем 20,4 очка, 6,6 подборов и 4,1 передачи.
Тем временем ветеран Мэверикс получил ушиб.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!