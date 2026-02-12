Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд

Растяжение стопы не позволит сыграть на уикенде.

Первый номер драфта 2025 Купер Флэгг не примет участие в Турнире восходящих звезд.

Отмечается, что форвард Далласа получил травму в матче против Финикса, который прошел во вторник.

После обследования МРТ оказалось, что у игрока растяжение левой стопы.

Flagg has been ruled out of Thursday’s game against the Lakers as well as his Friday night participation at All-Star Weekend. https://t.co/jtzHuNeRR4 — Marc Stein (@TheSteinLine) February 12, 2026

Помимо отсутствия Купера в игре Восходящих звезд, которая пройдет в пятницу в рамках уикенда Матча всех звезд, форвард не сыграет против Лейкерс в ночь на 13 февраля.

К слову, НБА оперативно заменила Карри, который также травмировался на Матч всех звезд.

