Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд

Растяжение стопы не позволит сыграть на уикенде.
Сегодня, 10:56       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флэгг / Getty Images
Купер Флэгг / Getty Images

Первый номер драфта 2025 Купер Флэгг не примет участие в Турнире восходящих звезд.

Отмечается, что форвард Далласа получил травму в матче против Финикса, который прошел во вторник.

После обследования МРТ оказалось, что у игрока растяжение левой стопы.

Помимо отсутствия Купера в игре Восходящих звезд, которая пройдет в пятницу в рамках уикенда Матча всех звезд, форвард не сыграет против Лейкерс в ночь на 13 февраля.

К слову, НБА оперативно заменила Карри, который также травмировался на Матч всех звезд.

