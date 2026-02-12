Президент FIS объяснил позицию по отношению к российским и белорусским лыжникам

Заявил, что "нейтральных" лыжников допускают только при непричастности к армии.

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Иоганн Элиаш объяснил решение допустить лыжников из россии и беларуси к соревнованиям.

В нашем случае этот вопрос был разрешен в Спортивном арбитражном суде. Он был вырван из наших рук. Решение было основано на апелляции, хотя FIS сначала не допускала их к соревнованиям. Теперь, учитывая это, мы сделали всё, что в наших силах, чтобы оказать значительную поддержку Федерации лыжного спорта и сноубординга Украины, обеспечив всех ресурсов для ваших спортсменов, чтобы они могли тренироваться и соревноваться, не проигрывая из-за войны.

Также президент отмечает, что одним из главных условий допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям является их непричастность к Вооружённым силам этих стран.

"Мы очень строги. У нас очень строгие процедуры проверки, чтобы гарантировать соблюдение всех критериев и чтобы никто не проскочил мимо. Поэтому мы получили много апелляций от спортсменов, но, опять же, мы должны быть очень суровыми". - цитирует Суспільне Спорт.

Между тем, Гераскевич провёл ещё одну встречу с МОК. До чего дошли?

