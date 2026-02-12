Антирейтинг трансферов АПЛ
Популярное издание ESPN составило список худших подписаний в истории АПЛ.
На первом месте оказался украинский вингер Михаил Мудрик, перешедший из Шахтёра в Челси за 70 млн евро. Помимо игрока Челси, среди украинцев в список также попал нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров с его переходом в Тоттенхэм (39 место), а также трансфер Андрея Шевченко в тот же Челси (17 место) .
Также в антирейтинге оказался звезда сборной Португалии Криштиану Роналду и его возвращение в Манчестер Юнайтед (37 место), а также его бывший одноклубник по Реалу Каземиро, который позже тоже перешёл в Манчестер Юнайтед (49 место).
В топ-10 также вошли: Ромелу Лукаку — из Интера в Челси за 113 млн евро (7 место), Антони — из Аякса в Манчестер Юнайтед за 95 млн евро (2 место), Алексис Санчес — из Арсенала в Манчестер Юнайтед за 34 млн евро (8 место).
- Михаил Мудрик – из Шахтера в Челси за 70 млн евро.
- Антони – из Аякса в Манчестер Юнайтед за 95 млн евро.
- Николя Пепе – из Лилля в Арсенал за 80 млн евро.
- Али Диа – в Саутгемптон свободным агентом.
- Дэниэл Дринкуотер – из Лестера в Челси за 37,9 млн евро.
- Рикардо Альварес – из Интерa в Сандерленд за 10,5 млн евро.
- Ромелу Лукаку – из Интерa в Челси за 113 млн евро.
- Джейдон Санчо – из Боруссии в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро.
- Томас Бролин – из Пармы в Лидс Юнайтед за 5,3 млн евро.
- Кэлвин Филлипс – из Лидс Юнайтед в Манчестер Сити за 49 млн евро.
