Антирейтинг трансферов АПЛ

Три украинских фамилии. ESPN опубликовал рейтинг худших переходов.
Сегодня, 08:09       Автор: Валентина Чорноштан
Логотип Премьер-лиги / Getty Images
Логотип Премьер-лиги / Getty Images

Популярное издание ESPN составило список худших подписаний в истории АПЛ.

На первом месте оказался украинский вингер Михаил Мудрик, перешедший из Шахтёра в Челси за 70 млн евро. Помимо игрока Челси, среди украинцев в список также попал нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров с его переходом в Тоттенхэм (39 место), а также трансфер Андрея Шевченко в тот же Челси (17 место) .

Также в антирейтинге оказался звезда сборной Португалии Криштиану Роналду и его возвращение в Манчестер Юнайтед (37 место), а также его бывший одноклубник по Реалу Каземиро, который позже тоже перешёл в Манчестер Юнайтед (49 место).

В топ-10 также вошли: Ромелу Лукаку — из Интера в Челси за 113 млн евро (7 место), Антони — из Аякса в Манчестер Юнайтед за 95 млн евро (2 место), Алексис Санчес — из Арсенала в Манчестер Юнайтед за 34 млн евро (8 место).

  1. Михаил Мудрик – из Шахтера в Челси за 70 млн евро.
  2. Антони – из Аякса в Манчестер Юнайтед за 95 млн евро.
  3. Николя Пепе – из Лилля в Арсенал за 80 млн евро.
  4. Али Диа – в Саутгемптон свободным агентом.
  5. Дэниэл Дринкуотер – из Лестера в Челси за 37,9 млн евро.
  6. Рикардо Альварес – из Интерa в Сандерленд за 10,5 млн евро.
  7. Ромелу Лукаку – из Интерa в Челси за 113 млн евро.
  8. Джейдон Санчо – из Боруссии в Манчестер Юнайтед за 85 млн евро.
  9. Томас Бролин – из Пармы в Лидс Юнайтед за 5,3 млн евро.
  10. Кэлвин Филлипс – из Лидс Юнайтед в Манчестер Сити за 49 млн евро.

К слову, хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона.

