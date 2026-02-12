iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Нью-Йорк разгромил Филадельфию, Юта победила Сакраменто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:11       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на четверг, 12 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли четырнадцать матчей.

Результаты матчей НБА за 12 февраля

Кливленд – Вашингтон – 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)

Кливленд: Мэррилл (32), Митчелл (30 + 5 потерь), Аллен (21 + 9 подборов), Харден (13 + 11 передач + 6 потерь), Тайсон (7) – старт; Томлин (8), Шредер (7), Эллис (6), Брайант (6), Нэнс (3), Проктор (3), Энаруна (2), Портер (0).

Вашингтон: Джордж (17), Воткинс (16), Кулибали (13), Джонсон (10), Кэррингтон (8) – старт; Шемпени (12+8 подборов), Харди (11), Купер (11), Ричмонд (5), Райли (4), Гилл (4), Гилберт (2).

Орландо – Милуоки – 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)

Орландо: Бейн (31), Банкеро (17), Саггс (16+10 передач), Блэк (13), Картер (6+11 подборов) – старт; М. Вагнер (12), да Силва (5), Ф. Вагнер (5), Ричардсон (3), Пенд (0).

Милуоки: Портер (18 + 10 подборов + 11 передач), Симс (17 + 11 подборов), Кузма (15 + 7 подборов), Грин (6), Тернер (5 + 8 подборов) – старт; Томас (34), Дженг (17), Портис (4), Г. Харрис (0), Нэнс (0).

Шарлотт – Атланта – 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)

Шарлотт: Миллер (31 + 9 подборов + 5 потерь), Болл (24 + 6 передач), Книппел (18), Г. Уильямс (7 + 8 подборов), Колкбреннер (5) – старт; Холл (11+10 подборов), Мэнн (5), Грин (3), Джеймс (3), Салон (3), Тиллман (0).

Атланта: Дэниелс (21), Джонсон (19 + 13 подборов + 9 передач), Оконгву (18), Александер-Уокер (10), Рисаше (5) – старт; Макколлум (17+8 передач), Лендейл (9), Гуе (6), Кисперт (2), Ньюэлл (0).

Бостон – Чикаго – 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35)

Бостон: Браун (24), Хаузер (12), Шаерман (10), Уайт (9 + 9 передач), Кета (8) – старт; Притчард (26+8 передач + 5 потерь), Вучевич (19+11 подборов), Уолш (16), Гарза (0), Харпер (0), Гонсалес (0).

Чикаго: Секстон (15), Бузелис (15 + 8 подборов), Ябуселе (13), Уильямс (12 + 6 передач), Саймонс (7) – старт; Диллингем (16+7 передач), Айви (10), Олбрич (7), Миллер (5), Ричардс (5).

Бруклин – Индиана – 110:115 (31:18, 33:35, 26:31, 20:31)

Бруклин: Траоре (20 + 8 передач + 5 потерь), З. Уильямс (19), Шарп (19 + 12 подборов), Демин (13), Мэнн (4) – старт; Вольф (14+8 подборов), Сараф (12), Павелл (6), Уилсон (3), Агбаджи (0).

Индиана: Уокер (23), Джонс (11+6 передач), Хафф (11), Шеппард (9), Браун (4+7 подборов) – старт; Поттер (19+12 подборов), Томпсон (15), Питер (14), Джексон (9).

Торонто – Детройт – 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)

Торонто: Квикли (18), Барнс (17 + 7 подборов), Барретт (16), Ингрем (13), Пелтль (9) – старт; Дик (10), Мамукелашвили (7), Уолтер (3), Мартин (2), Шед (0), Беттл (0), Джексон-Дэвис (0).

Детройт: Каннингем (28 + 7 подборов + 9 передач), Рид (22 + 4 блок-шота), Д. Робинсон (13), Харрис (12 + 12 подборов), Томпсон (4) – старт; Леверт (9), Хертер (9), Дженкинс (8), Грин (3), Смит (3), Сасер (2), Клинтман (0), Ланир (0).

Филадельфия – Нью-Йорк – 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)

Филадельфия: Макси (32), Эджкомб (14), Барлоу (13), Бона (6), Убре (2 + 7 подборов) – старт; Боучемп (8), Уотфорд (6), Эдвардс (4), Драммонд (2), Бесси (2), Брум (0), Терри (0).

Нью-Йорк: Бриджес (22 + 6 передач), Таунс (21 + 11 подборов), Шемет (9), Брансон (8), Харт (6 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Альварадо (26+5 перехватов), Диавара (14), Робинсон (11+4 блок-шота), Кларксон (8), Джонс (4), Маккаллар (4), Коллек (3), Хукпорти (2).

Миннесота – Портленд – 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)

Миннесота: Рэндл (41+7 подборов), Макдениэлс (21+6 передач), Гобер (17+8 подборов), Эдвардс (14), Дивинченцо (3) – старт; Досунму (12), Рид (11+7 подборов), Кларк (5), Филлипс (4), Хайленд (3), Беранже (2), Инглс (0), Фримен (0).

Портленд: Холидей (23 + 6 потерь), Авдия (11 + 5 потерь), Грант (10), Камара (9 + 8 подборов), Клинган (8 + 9 подборов) – старт; Хендерсон (18+5 потерь), Крейчи (17), Р. Уильямс (5), Уэсли (4+6 передач), Рупер (2), Ян Ханьсен (2), Кук (0).

Новый Орлеан – Майами – 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)

Новый Орлеан: Уильямсон (25), Мерфи (19 + 6 передач), Бэй (14 + 9 подборов), Квин (12), Джонс (7) – старт; Фирс (13+11 подборов + 8 передач), Макгауэнс (12), Луни (6+9 подборов), Маткович (3).

Майами: Адебайо (27 + 14 подборов + 4 блок-шота), Вэйр (16 + 12 подборов), Фонтеккьо (15), Митчелл (9), Гарднер (8 + 10 подборов) – старт; Хакес (23+8 подборов), Якучионис (11), Йович (8), Смит (6).

Хьюстон – Клипперс – 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)

Хьюстон: Дюрент (21 + 8 подборов + 6 передач + 8 потерь), Смит (16 + 12 подборов), Шенгюн (16 + 9 подборов + 6 передач), Исон (13), Томпсон (12) – старт; Шеппард (17), Тейт (4), Капелла (3+4 блок-шота), Окоги (0).

Клипперс: Леонард (27 + 12 подборов), Данн (16 + 6 передач), Б. Лопес (15), Коллинз (12), Д. Джонс (12) – старт; Матурин (16), Миллер (4), Сендерс (3).

Денвер – Мемфис – 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35)

Денвер: Йокич (26 + 15 подборов + 11 передач + 9 потерь), Дж. Мюррей (23 + 7 передач), К. Браун (14 + 7 подборов + 6 передач), Стротер (11), К. Джонсон (5) – старт; Хардвей (21), Б. Браун (10), Валанчюнас (9), Пикетт (3).

Мемфис: Джексон (21), Джером (19 + 7 передач), Уэллс (17), Мейшек (9), Андерсон (8) – старт; Проспер (14), Хендрикс (10), Пиппен (8), Колдуэлл-Поуп (5), Лаверинг (3), Спенсер (2+9 передач).

Финикс – Оклахома – 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)

Финикс: Брукс (23), Гудвин (12), О’Нил (12), Гиллеспи (6), Уильямс (6) – старт; Буэй (11+6 передач), Коффи (9), Игодаро (8), Флемминг (8), Бри (6), Малуач (6), Данн (2).

Оклахома: Джейлен Уильямс (28), Холмгрен (13), Дорт (9), Хартенштайн (8 + 6 передач), Уоллес (4) – старт; Джо (21), К. Уильямс (15), Виггинс (12), Маккейн (12), Джейлин Уильямс (11), Бейхайм (3), Карузо (0).

Юта – Сакраменто – 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)

Юта: Джарен Джексон (23), Маркканен (19+7 подборов), Бейли (13), Коллиер (12+14 передач), Нуркич (8+9 подборов) – старт; Сенсабо (19), В. Уильямс (9+8 подборов), Уильямс (9), Лав (5+9 подборов), Филипповски (4), Кончар (0).

Сакраменто: Дерозан (20), Картер (19), Рейно (7), Клиффорд (6 + 8 подборов + 6 передач), Ачиува (6) – старт; Макдермотт (14), Плауден (9), Стивенс (6), Кардвелл (6+10 подборов).

Голден Стейт – Сан-Антонио – 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)

Голден Стейт: Мелтон (17+7 передач), Др. Грин (17 + 12 подборов + 8 передач), Муди (17), Спенсер (9), Сантос (9 + 6 передач) – старт; Подземские (16), Пост (12), Пэйтон II (10), Хорфорд (6).

Сан-Антонио: Фокс (27 + 8 передач), Вембаньяма (26 + 9 подборов), Касл (8), Вассел (8), Шемпени (0) – старт; К. Джонсон (21), Харпер (14+8 передач), Барнс (10), Брайан (8), Корнет (4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера Аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера
Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией
Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне
Мировые команды поддержали Украину после дисквалификации Мировые команды поддержали Украину после дисквалификации

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Европа12:55
Аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера
ЧМ-202612:47
Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией
Формула 112:29
Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне
Олимпийские игры11:58
Мировые команды поддержали Украину после дисквалификации
Бокс11:45
Дэниел Дюбуа меняет тренера перед боем с Уордли
Олимпийские игры11:20
МОК объяснил дисквалификацию Гераскевича
НБА10:56
Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд
Олимпийские игры10:29
Скелетонист Гераскевич дисквалифицирован
Европа10:03
Немецкий полузащитник Арсенала пропустит ближайшие матчи
Олимпийские игры09:40
После бронзы на Играх биатлонист попросил прощения в микст-зоне. Известна причина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK