НБА: Нью-Йорк разгромил Филадельфию, Юта победила Сакраменто
В ночь на четверг, 12 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли четырнадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 12 февраля
Кливленд – Вашингтон – 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)
Кливленд: Мэррилл (32), Митчелл (30 + 5 потерь), Аллен (21 + 9 подборов), Харден (13 + 11 передач + 6 потерь), Тайсон (7) – старт; Томлин (8), Шредер (7), Эллис (6), Брайант (6), Нэнс (3), Проктор (3), Энаруна (2), Портер (0).
Вашингтон: Джордж (17), Воткинс (16), Кулибали (13), Джонсон (10), Кэррингтон (8) – старт; Шемпени (12+8 подборов), Харди (11), Купер (11), Ричмонд (5), Райли (4), Гилл (4), Гилберт (2).
Орландо – Милуоки – 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)
Орландо: Бейн (31), Банкеро (17), Саггс (16+10 передач), Блэк (13), Картер (6+11 подборов) – старт; М. Вагнер (12), да Силва (5), Ф. Вагнер (5), Ричардсон (3), Пенд (0).
Милуоки: Портер (18 + 10 подборов + 11 передач), Симс (17 + 11 подборов), Кузма (15 + 7 подборов), Грин (6), Тернер (5 + 8 подборов) – старт; Томас (34), Дженг (17), Портис (4), Г. Харрис (0), Нэнс (0).
Шарлотт – Атланта – 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)
Шарлотт: Миллер (31 + 9 подборов + 5 потерь), Болл (24 + 6 передач), Книппел (18), Г. Уильямс (7 + 8 подборов), Колкбреннер (5) – старт; Холл (11+10 подборов), Мэнн (5), Грин (3), Джеймс (3), Салон (3), Тиллман (0).
Атланта: Дэниелс (21), Джонсон (19 + 13 подборов + 9 передач), Оконгву (18), Александер-Уокер (10), Рисаше (5) – старт; Макколлум (17+8 передач), Лендейл (9), Гуе (6), Кисперт (2), Ньюэлл (0).
Бостон – Чикаго – 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35)
Бостон: Браун (24), Хаузер (12), Шаерман (10), Уайт (9 + 9 передач), Кета (8) – старт; Притчард (26+8 передач + 5 потерь), Вучевич (19+11 подборов), Уолш (16), Гарза (0), Харпер (0), Гонсалес (0).
Чикаго: Секстон (15), Бузелис (15 + 8 подборов), Ябуселе (13), Уильямс (12 + 6 передач), Саймонс (7) – старт; Диллингем (16+7 передач), Айви (10), Олбрич (7), Миллер (5), Ричардс (5).
Бруклин – Индиана – 110:115 (31:18, 33:35, 26:31, 20:31)
Бруклин: Траоре (20 + 8 передач + 5 потерь), З. Уильямс (19), Шарп (19 + 12 подборов), Демин (13), Мэнн (4) – старт; Вольф (14+8 подборов), Сараф (12), Павелл (6), Уилсон (3), Агбаджи (0).
Индиана: Уокер (23), Джонс (11+6 передач), Хафф (11), Шеппард (9), Браун (4+7 подборов) – старт; Поттер (19+12 подборов), Томпсон (15), Питер (14), Джексон (9).
Торонто – Детройт – 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)
Торонто: Квикли (18), Барнс (17 + 7 подборов), Барретт (16), Ингрем (13), Пелтль (9) – старт; Дик (10), Мамукелашвили (7), Уолтер (3), Мартин (2), Шед (0), Беттл (0), Джексон-Дэвис (0).
Детройт: Каннингем (28 + 7 подборов + 9 передач), Рид (22 + 4 блок-шота), Д. Робинсон (13), Харрис (12 + 12 подборов), Томпсон (4) – старт; Леверт (9), Хертер (9), Дженкинс (8), Грин (3), Смит (3), Сасер (2), Клинтман (0), Ланир (0).
Филадельфия – Нью-Йорк – 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)
Филадельфия: Макси (32), Эджкомб (14), Барлоу (13), Бона (6), Убре (2 + 7 подборов) – старт; Боучемп (8), Уотфорд (6), Эдвардс (4), Драммонд (2), Бесси (2), Брум (0), Терри (0).
Нью-Йорк: Бриджес (22 + 6 передач), Таунс (21 + 11 подборов), Шемет (9), Брансон (8), Харт (6 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Альварадо (26+5 перехватов), Диавара (14), Робинсон (11+4 блок-шота), Кларксон (8), Джонс (4), Маккаллар (4), Коллек (3), Хукпорти (2).
Миннесота – Портленд – 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)
Миннесота: Рэндл (41+7 подборов), Макдениэлс (21+6 передач), Гобер (17+8 подборов), Эдвардс (14), Дивинченцо (3) – старт; Досунму (12), Рид (11+7 подборов), Кларк (5), Филлипс (4), Хайленд (3), Беранже (2), Инглс (0), Фримен (0).
Портленд: Холидей (23 + 6 потерь), Авдия (11 + 5 потерь), Грант (10), Камара (9 + 8 подборов), Клинган (8 + 9 подборов) – старт; Хендерсон (18+5 потерь), Крейчи (17), Р. Уильямс (5), Уэсли (4+6 передач), Рупер (2), Ян Ханьсен (2), Кук (0).
Новый Орлеан – Майами – 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)
Новый Орлеан: Уильямсон (25), Мерфи (19 + 6 передач), Бэй (14 + 9 подборов), Квин (12), Джонс (7) – старт; Фирс (13+11 подборов + 8 передач), Макгауэнс (12), Луни (6+9 подборов), Маткович (3).
Майами: Адебайо (27 + 14 подборов + 4 блок-шота), Вэйр (16 + 12 подборов), Фонтеккьо (15), Митчелл (9), Гарднер (8 + 10 подборов) – старт; Хакес (23+8 подборов), Якучионис (11), Йович (8), Смит (6).
Хьюстон – Клипперс – 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)
Хьюстон: Дюрент (21 + 8 подборов + 6 передач + 8 потерь), Смит (16 + 12 подборов), Шенгюн (16 + 9 подборов + 6 передач), Исон (13), Томпсон (12) – старт; Шеппард (17), Тейт (4), Капелла (3+4 блок-шота), Окоги (0).
Клипперс: Леонард (27 + 12 подборов), Данн (16 + 6 передач), Б. Лопес (15), Коллинз (12), Д. Джонс (12) – старт; Матурин (16), Миллер (4), Сендерс (3).
Денвер – Мемфис – 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35)
Денвер: Йокич (26 + 15 подборов + 11 передач + 9 потерь), Дж. Мюррей (23 + 7 передач), К. Браун (14 + 7 подборов + 6 передач), Стротер (11), К. Джонсон (5) – старт; Хардвей (21), Б. Браун (10), Валанчюнас (9), Пикетт (3).
Мемфис: Джексон (21), Джером (19 + 7 передач), Уэллс (17), Мейшек (9), Андерсон (8) – старт; Проспер (14), Хендрикс (10), Пиппен (8), Колдуэлл-Поуп (5), Лаверинг (3), Спенсер (2+9 передач).
Финикс – Оклахома – 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)
Финикс: Брукс (23), Гудвин (12), О’Нил (12), Гиллеспи (6), Уильямс (6) – старт; Буэй (11+6 передач), Коффи (9), Игодаро (8), Флемминг (8), Бри (6), Малуач (6), Данн (2).
Оклахома: Джейлен Уильямс (28), Холмгрен (13), Дорт (9), Хартенштайн (8 + 6 передач), Уоллес (4) – старт; Джо (21), К. Уильямс (15), Виггинс (12), Маккейн (12), Джейлин Уильямс (11), Бейхайм (3), Карузо (0).
Юта – Сакраменто – 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)
Юта: Джарен Джексон (23), Маркканен (19+7 подборов), Бейли (13), Коллиер (12+14 передач), Нуркич (8+9 подборов) – старт; Сенсабо (19), В. Уильямс (9+8 подборов), Уильямс (9), Лав (5+9 подборов), Филипповски (4), Кончар (0).
Сакраменто: Дерозан (20), Картер (19), Рейно (7), Клиффорд (6 + 8 подборов + 6 передач), Ачиува (6) – старт; Макдермотт (14), Плауден (9), Стивенс (6), Кардвелл (6+10 подборов).
Голден Стейт – Сан-Антонио – 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)
Голден Стейт: Мелтон (17+7 передач), Др. Грин (17 + 12 подборов + 8 передач), Муди (17), Спенсер (9), Сантос (9 + 6 передач) – старт; Подземские (16), Пост (12), Пэйтон II (10), Хорфорд (6).
Сан-Антонио: Фокс (27 + 8 передач), Вембаньяма (26 + 9 подборов), Касл (8), Вассел (8), Шемпени (0) – старт; К. Джонсон (21), Харпер (14+8 передач), Барнс (10), Брайан (8), Корнет (4).
