После бронзы на Играх биатлонист попросил прощения в микст-зоне. Известна причина

Накануне прошла индивидуальная гонка на 20 км на Олимпийских играх, в которой бронзу завоевал семикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд.

Это его первая личная медаль на Играх. В микст-зоне норвежский биатлонист расплакался и рассказал, что изменил своей девушке:

Есть один человек, который, возможно, не смотрел эту гонку. Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку - изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад, и это была худшая неделя в моей жизни. Вероятно, многие сейчас посмотрят на меня по‑другому, но я думаю только о ней. В последние дни спорт отошел для меня на второй план.

Позднее девушка ответила биатлонисту: "Трудно простить такое. Даже после признания в любви на весь мир".

Отметим, что в родной стране спортсмена раскритиковали, сказав, что время и место были неподходящими для откровений о личной жизни. Позже Стурла Холм Легрейд извинился и пообещал больше не поднимать личные темы.

