Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус, одержав победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в Холменколлене.
Выиграв последний в сезоне пасьют, норвежец стал недосягаемым в общем зачете для своего ближайшего преследователя соотечественника Йоханнеса Бе, который также стал вторым и в преследовании.
Читай также: Легрейд одержал победу в пасьюте в Холменколлене, Пидручный - в топ-30
Перед заключительной личной гонкой Кубка мира, завтрашним масс-стартом, разрыв между норвежскими биатлонистами составляет уже 104 очка.
Для 28-летнего Легрейда этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере.
KING STURLA! 🏆💥— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 22, 2025
Congratulations on your first-ever Total Score victory. So well deserved. pic.twitter.com/2ItQVA4Zsy
Кубок мира по биатлону
Топ-10 общего зачета. Мужчины
- Стурла Лагрейд (Норвегия) - 1236
- Йоханнес Бе (Норвегия) - 1132
- Эрик Перро (Франция) - 851
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 812
- Томмазо Джакомель (Италия) - 790
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 785
- Эмильен Жаклен (Франция) - 755
- Тарьей Бе (Норвегия) - 663
- Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 641
- Яков Фак (Словения) - 573
Также Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования, выиграв зачет этой дисциплины.
Норвежец набрал равное количество очков с Йоханнесом Бе, но одержал победы в трех из шести пасьютов на Кубке мира.
Этот Малый глобус в гонках преследования стал для Легрейда вторым. Ранее он становился лучшим в этой дисциплине в 2021 году.
The tiny crown 😍😅 and the pursuit globe🏆— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 22, 2025
Well done, Sturla! Big one coming tomorrow ✨ pic.twitter.com/BJipJlFxi4
Лучшим среди украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, заняв 18-е место.
Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования. Мужчины
- Стурла Легрейд (Норвегия) - 430
- Йоханнес Бе (Норвегия) - 430
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 290
- Томмазо Джакомель (Италия) - 271
- Эрик Перро (Франция) - 251
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 250
- Эмильен Жаклен (Франция) - 231
- Тарьей Бе (Норвегия) - 209
- Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 198
- Мартин Ульдаль (Норвегия) - 192
…
18. Дмитрий Пидручный (Украина) - 120
36. Антон Дудченко (Украина) - 47
39. Виталий Мандзин (Украина) - 39
69. Тарас Лесюк (Украина) - 4
Напомним, что Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!