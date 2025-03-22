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Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов

Норвежский биатлонист впервые в карьере взял главный приз сезона.
Сегодня, 17:02       Автор: Игорь Мищук
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус, одержав победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в Холменколлене.

Выиграв последний в сезоне пасьют, норвежец стал недосягаемым в общем зачете для своего ближайшего преследователя соотечественника Йоханнеса Бе, который также стал вторым и в преследовании.

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Перед заключительной личной гонкой Кубка мира, завтрашним масс-стартом, разрыв между норвежскими биатлонистами составляет уже 104 очка.

Для 28-летнего Легрейда этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере.

Кубок мира по биатлону
Топ-10 общего зачета. Мужчины

  1. Стурла Лагрейд (Норвегия) - 1236
  2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1132
  3. Эрик Перро (Франция) - 851
  4. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 812
  5. Томмазо Джакомель (Италия) - 790
  6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 785
  7. Эмильен Жаклен (Франция) - 755
  8. Тарьей Бе (Норвегия) - 663
  9. Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 641
  10. Яков Фак (Словения) - 573

Также Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования, выиграв зачет этой дисциплины.

Норвежец набрал равное количество очков с Йоханнесом Бе, но одержал победы в трех из шести пасьютов на Кубке мира.

Этот Малый глобус в гонках преследования стал для Легрейда вторым. Ранее он становился лучшим в этой дисциплине в 2021 году.

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, заняв 18-е место.

Кубок мира по биатлону
Зачет гонок преследования. Мужчины

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) - 430
  2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 430
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 290
  4. Томмазо Джакомель (Италия) - 271
  5. Эрик Перро (Франция) - 251
  6. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 250
  7. Эмильен Жаклен (Франция) - 231
  8. Тарьей Бе (Норвегия) - 209
  9. Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 198
  10. Мартин Ульдаль (Норвегия) - 192

18. Дмитрий Пидручный (Украина) - 120
36. Антон Дудченко (Украина) - 47
39. Виталий Мандзин (Украина) - 39
69. Тарас Лесюк (Украина) - 4

Напомним, что Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах.

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