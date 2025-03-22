Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус и выиграл зачет пасьютов

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд досрочно завоевал Большой хрустальный глобус, одержав победу в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в Холменколлене.

Выиграв последний в сезоне пасьют, норвежец стал недосягаемым в общем зачете для своего ближайшего преследователя соотечественника Йоханнеса Бе, который также стал вторым и в преследовании.

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Перед заключительной личной гонкой Кубка мира, завтрашним масс-стартом, разрыв между норвежскими биатлонистами составляет уже 104 очка.

Для 28-летнего Легрейда этот Большой хрустальный глобус стал первым в карьере.

KING STURLA! 🏆💥



Congratulations on your first-ever Total Score victory. So well deserved. pic.twitter.com/2ItQVA4Zsy — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 22, 2025

Кубок мира по биатлону

Топ-10 общего зачета. Мужчины

Стурла Лагрейд (Норвегия) - 1236 Йоханнес Бе (Норвегия) - 1132 Эрик Перро (Франция) - 851 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 812 Томмазо Джакомель (Италия) - 790 Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 785 Эмильен Жаклен (Франция) - 755 Тарьей Бе (Норвегия) - 663 Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 641 Яков Фак (Словения) - 573

Также Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования, выиграв зачет этой дисциплины.

Норвежец набрал равное количество очков с Йоханнесом Бе, но одержал победы в трех из шести пасьютов на Кубке мира.

Этот Малый глобус в гонках преследования стал для Легрейда вторым. Ранее он становился лучшим в этой дисциплине в 2021 году.

The tiny crown 😍😅 and the pursuit globe🏆



Well done, Sturla! Big one coming tomorrow ✨ pic.twitter.com/BJipJlFxi4 — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 22, 2025

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, заняв 18-е место.

Кубок мира по биатлону

Зачет гонок преследования. Мужчины

Стурла Легрейд (Норвегия) - 430 Йоханнес Бе (Норвегия) - 430 Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 290 Томмазо Джакомель (Италия) - 271 Эрик Перро (Франция) - 251 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 250 Эмильен Жаклен (Франция) - 231 Тарьей Бе (Норвегия) - 209 Вебйорн Соэрум (Норвегия) - 198 Мартин Ульдаль (Норвегия) - 192

…

18. Дмитрий Пидручный (Украина) - 120

36. Антон Дудченко (Украина) - 47

39. Виталий Мандзин (Украина) - 39

69. Тарас Лесюк (Украина) - 4

Напомним, что Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринтах.

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