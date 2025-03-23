"Она великая чемпионка": Свитолина высказалась о предстоящем матче против Швьонтек

Элина подходит к поединку с мыслью о том, что ей нечего терять.

Украинка Элина Свитолина высказалась о победе над Катариной Муховой на турнире в Майами и о предстоящем поединке с Игой Швьонтек.

Свитолина заявила, что ждала от Муховой того, что она навяжет ей борьбу.

"Я точно ждала, что она будет бороться, она всегда может создать напряжение в своих матчах.

В первом сете я играла неплохо, а дальше она смогла войти в игру с новыми силами, сделала брейк и очень хорошо подала на сет. Поэтому я должна была оставаться очень сосредоточенной, придерживаться установок на игру. Я очень довольна тем, как я сыграла в третьем сете. Я старалась сосредотачиваться на каждом розыгрыше, потому что всего несколько очков здесь и там могут перевернуть матч. Я была счастлива, что смогла так отыграть на подаче".

Также Элина считает, что она аутсайдерка в игре против Швьонтек и ей нечего терять.

"По поводу грядущего поединка против Иги Швьонтек, я скажу, что мы хорошо понимаем игру друг друга, мы уже неоднократно встречались на корте. Я считаю, что мне нечего терять, я могу только получить. Я попробую отдохнуть, ведь мы играем уже завтра. Да, попробую подготовить план, поговорю со своим тренером. Постараюсь быть готовой к встрече с ней, потому что у нее сильный теннис, она большая чемпионка и знает, как побеждать", - резюмировала спортсменка.

Напомним, ранее сообщалось, что Марта Костюк также прошла в следующий раунд турнира в Майами.

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