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Элина Свитолина объявила о расставании с Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Сегодня, 11:08       Автор: Сергей Носенко
Монфис и Свитолина / Getty Images
Монфис и Свитолина / Getty Images

В эмоциональном обращении в Instagram Элина свитолина объяснила, что война в Украине серьезно повлияла на ее эмоциональное состояние.

По словам Свитолиной, в последнее время она переживала тяжелый внутренний кризис, о котором ранее практически не рассказывала публично.

"То, чего вы не видели, — это бессонные ночи, сомнения и ощущение, что я постепенно теряю себя", — призналась теннисистка.

Свитолина отметила, что Монфис был рядом с ней в самые сложные моменты и поддерживал ее. Однако со временем она поняла, что для восстановления душевного равновесия ей необходимо найти себя заново, а сделать это в рамках их брака она не может.

"Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю", — написала украинка.

При этом Свитолина подчеркнула, что в случившемся нет виноватых. По ее словам, они с Монфисом глубоко любили друг друга и вместе построили прекрасную жизнь.

Отдельно теннисистка отметила, что приоритетом для них останется дочь Скай. Несмотря на завершение брака, они намерены и дальше вместе воспитывать ребенка и поддерживать друг друга в родительских обязанностях.

"Наш брак заканчивается, но наша семья — нет. Мы всегда будем ее родителями и будем рядом на каждом этапе ее жизни", — заявила Свитолина.

Напомним, Свитолина и Костюк удержали позиции в рейтинге WTA.

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