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"Мы больше не пара, но все еще семья": Монфис впервые высказался о разрыве со Свитолиной

Французский теннисист стал на защиту супруги из-за критики после сообщения об их разводе.
Вчера, 22:48       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Getty Images
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис впервые прокомментировал развод с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

40-летний спортсмен у себя в Instagram высказался о сложившейся ситуации и стал на защиту супруги после того, как она столкнулась с критикой, сообщив об их разрыве.

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"Много лет мы с Элиной с большой радостью делились с вами нашей историей и жизнью нашей семьи. Мы также всегда рассказывали о трудностях, с которыми каждый из нас сталкивался лично. Для меня это была череда травм и неуверенности в себе, которые заставляли преодолевать новые испытания. Для Элины - разрушения и страдания, которые постигли ее страну. Теперь мы расходимся. И, как и прежде, это испытание, о котором мы решили вместе рассказать публично.

Каждый, кто переживал разрыв отношений, знает, как нелегко об этом говорить. Расставание - это минное поле сложных и запутанных чувств, через которые мы с Элиной стараемся пройти как можно лучше. Мы делаем это с большим уважением и любовью, которые до сих пор испытываем друг к другу и всегда будем испытывать.

Хотя Элина никому не была обязана ничего объяснять, она решила откровенно и честно рассказать о причинах такого решения. Она сделала это так, как считала лучшим. Многие решили, что ее объяснения были недостаточно совершенными, и теперь Элина столкнулась с критикой, которая, на мой взгляд, в лучшем случае была недоброжелательной, а в худшем - ядовитой.

Мы с Элиной, возможно, больше не пара, но мы все еще семья. Мое сердце болит, но я навсегда благодарен ей за поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Когда я был готов уйти из тенниса, именно она дала мне необходимую поддержку, чтобы продолжать. Она также стоит за некоторыми из самых больших побед в моей жизни. Самая большая из них - наша дочь Скай.

Я глубоко благодарен за то, что люди так переживают за мое счастье, но меня огорчает недостаток такта и доброты по отношению к Элине. Кто-то может не понимать ее причин или не соглашаться с ними, но, пожалуйста, помните: в отношениях за закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем можно объяснить в одном посте.

У Элины есть свои трудности, с которыми ей приходится бороться, так же как и у меня - свои. Я уважаю ее решение и причины, которые за ними стоят. Мы и дальше будем поддерживать друг друга и неравнодушны к судьбе друг друга, особенно учитывая, что нас объединяет ребенок.

Пока мы проживаем этот новый этап жизни, я хотел бы попросить всех помнить, что мы прежде всего обычные люди: не Гаэль Монфис и Элина Свитолина, а просто Гаэль и Элина. Несовершенные, но те, кто старается делать все как можно лучше", - написал Монфис.

Напомним, ранее Свитолина объяснила причины разрыва с Монфисом.

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