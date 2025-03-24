Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026
Украина сыграет с "Les Bleus".
По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги наций определился также и последний соперник Украины в отборе на Чемпионат мира-2026
В противостоянии Франции и Хорватии "Les Bleus" отыгрались после поражения в первом матче. В итоге, игра дошла до серии пенальти, где сильнее оказались Франция
Благодаря победе над "клетчатыми" именно подопечные Дидье Дешама сыграют против коллектива Сергея Реброва в квалификации на чемпионате мира.
Состав группы сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2026
- Франция
- Украина
- Исландия
- Азербайджан
Отметим, что Украина в противостоянии с Бельгией разгромно проиграла и осталась в дивизионе B.
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