Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги наций определился также и последний соперник Украины в отборе на Чемпионат мира-2026

В противостоянии Франции и Хорватии "Les Bleus" отыгрались после поражения в первом матче. В итоге, игра дошла до серии пенальти, где сильнее оказались Франция

Благодаря победе над "клетчатыми" именно подопечные Дидье Дешама сыграют против коллектива Сергея Реброва в квалификации на чемпионате мира.

Состав группы сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2026

Франция

Украина

Исландия

Азербайджан

Отметим, что Украина в противостоянии с Бельгией разгромно проиграла и осталась в дивизионе B.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!