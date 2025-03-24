iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026

Украина сыграет с "Les Bleus".
Сегодня, 00:39       Автор: Василий Медвидь
Франция / Getty Images
Франция / Getty Images

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги наций определился также и последний соперник Украины в отборе на Чемпионат мира-2026

В противостоянии Франции и Хорватии "Les Bleus" отыгрались после поражения в первом матче. В итоге, игра дошла до серии пенальти, где сильнее оказались Франция

Благодаря победе над "клетчатыми" именно подопечные Дидье Дешама сыграют против коллектива Сергея Реброва в квалификации на чемпионате мира.

Состав группы сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2026

  • Франция
  • Украина
  • Исландия
  • Азербайджан

Отметим, что Украина в противостоянии с Бельгией разгромно проиграла и осталась в дивизионе B.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция Чемпионат мира 2026

Статьи по теме

Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Бельгия - Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций Бельгия - Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций
Костюк разгромила бесфлажную россиянку в США Костюк разгромила бесфлажную россиянку в США

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала
Украина01:04
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
Лига наций00:50
Лига наций-2024/25: Украина проиграла Бельгии, Германия с Португалией, а Испания с Францией составили полуфинальные пары
ЧМ-202600:39
Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026
Лига наций00:35
Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме
Европа00:14
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Вчера, 23:47
Лига наций23:47
Лига наций-2025/26: Украина осталась в дивизионе B
Лига наций23:42
Сборная Украины разгромно уступила Бельгии и осталась в Дивизионе B Лиги наций
Теннис23:36
"Она великая чемпионка": Свитолина высказалась о предстоящем матче против Швьонтек
Европа23:30
Фиорентина определилась с будущим неожиданного лидера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK