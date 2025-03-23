Бельгия - Украина: обзор матча и результат поединка 23.03.2025

Соперники начали осторожно, но постепенно "красные дьяволы" завладели инициативой. Впрочем, первый поистине опасный момент сборная Бельгии организовала на экваторе тайма. Де Брюйне со входа в штрафную отправил мяч выше перекладины.

"Сине-желтые" ответили неточным ударом Зинченко с дистанции. Однако в дальнейшем до перерыва эпицентр событий находился у ворот Лунина. Ванакен с рикошетом от Лукаку пробил мимо штанги, Забарный вовремя подставился под выстрел Доку после смещения, а после углового головой Ванат срезал мяч в штангу створа сборной Украины.

Под занавес тайма Лунин перевел на угловой удар Де Брюйне под перекладину. На старте второй половины тенденция сохранилась. Сначала Кастань с отскока пробил выше ворот, а затем Ванакен попал в голкипера из пределов штрафной.

В середине 45-минутки произошел обмен моментами. Лукаку не смог головой замкнуть дальнюю штангу после углового "красных дьяволов". Судаков в падении не смог акцентированно пробить после заброса Миколенко с левого фланга.

Давление сборной Бельгии принесло результат на 70-й минуте. В течение пяти минут команда Руди Гарсии забила дважды. Сначала Де Кейпер после стенки с Доку уложил в дальний угол из пределов штрафной, а затем Лукаку в падении замкнул навес Де Брюйне с левого края атаки.

Сборная Украины после двух пропущенных мячей провела несколько атак. На ударных позициях были Довбик и Ярмолюк, но с ударом первого справился Селс, а второй пробил неточно. Зато "красные дьяволы" добили подопечных Сергея Реброва третьим голом. Это Лукаку после заброса Ванакена хладнокровно пробил в угол и оставил Бельгию в Дивизионе A.

Статистика матча Бельгия – Украина плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.64

Владение мячом: 70 % - 30 %

Удары: 19 - 6

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 10 - 1

Фолы: 10 - 9

Бельгия: Селс – Менье (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскин (Хейнен, 89), Де Брюйне – Троссард (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток (Яремчук, 89), Матвиенко, Миколенко (Михайличенко, 68) – Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Калюжный, Ярмолюк, Судаков (Цыганков, 68) – Ванат (Довбик, 69)

Предупреждения: Раскин, Ванакен – Забарный, Зинченко, Гуцуляк, Ванат

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