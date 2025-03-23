iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бельгия - Украина: обзор матча и результат поединка 23.03.2025

Команда Сергея Реброва потеряла преимущество после домашнего противостояния.
Вчера, 23:42       Автор: Антон Федорцив
Бельгия – Украина / Getty Images
Бельгия – Украина / Getty Images

Соперники начали осторожно, но постепенно "красные дьяволы" завладели инициативой. Впрочем, первый поистине опасный момент сборная Бельгии организовала на экваторе тайма. Де Брюйне со входа в штрафную отправил мяч выше перекладины.

"Сине-желтые" ответили неточным ударом Зинченко с дистанции. Однако в дальнейшем до перерыва эпицентр событий находился у ворот Лунина. Ванакен с рикошетом от Лукаку пробил мимо штанги, Забарный вовремя подставился под выстрел Доку после смещения, а после углового головой Ванат срезал мяч в штангу створа сборной Украины.

Под занавес тайма Лунин перевел на угловой удар Де Брюйне под перекладину. На старте второй половины тенденция сохранилась. Сначала Кастань с отскока пробил выше ворот, а затем Ванакен попал в голкипера из пределов штрафной.

В середине 45-минутки произошел обмен моментами. Лукаку не смог головой замкнуть дальнюю штангу после углового "красных дьяволов". Судаков в падении не смог акцентированно пробить после заброса Миколенко с левого фланга.

Давление сборной Бельгии принесло результат на 70-й минуте. В течение пяти минут команда Руди Гарсии забила дважды. Сначала Де Кейпер после стенки с Доку уложил в дальний угол из пределов штрафной, а затем Лукаку в падении замкнул навес Де Брюйне с левого края атаки.

Сборная Украины после двух пропущенных мячей провела несколько атак. На ударных позициях были Довбик и Ярмолюк, но с ударом первого справился Селс, а второй пробил неточно. Зато "красные дьяволы" добили подопечных Сергея Реброва третьим голом. Это Лукаку после заброса Ванакена хладнокровно пробил в угол и оставил Бельгию в Дивизионе A.

Статистика матча Бельгия – Украина плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)
Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 0.64
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 9

Бельгия: Селс – Менье (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскин (Хейнен, 89), Де Брюйне – Троссард (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток (Яремчук, 89), Матвиенко, Миколенко (Михайличенко, 68) – Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Калюжный, Ярмолюк, Судаков (Цыганков, 68) – Ванат (Довбик, 69)

Предупреждения: Раскин, Ванакен – Забарный, Зинченко, Гуцуляк, Ванат

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Бельгии

Статьи по теме

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
Бельгия - Украина: стартовые составы на ответный матч Лиги наций Бельгия - Украина: стартовые составы на ответный матч Лиги наций
Бельгия - Украина: на матче плей-офф Лиги наций ожидается аншлаг Бельгия - Украина: на матче плей-офф Лиги наций ожидается аншлаг
Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Ребров: В первом тайме мы играли хорошо, Бельгия ничего не создала
Украина01:04
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
Лига наций00:50
Лига наций-2024/25: Украина проиграла Бельгии, Германия с Португалией, а Испания с Францией составили полуфинальные пары
ЧМ-202600:39
Франция стала последним соперником Украины в отборе на ЧМ-2026
Лига наций00:35
Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме
Европа00:14
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Вчера, 23:47
Лига наций23:47
Лига наций-2025/26: Украина осталась в дивизионе B
Лига наций23:42
Сборная Украины разгромно уступила Бельгии и осталась в Дивизионе B Лиги наций
Теннис23:36
"Она великая чемпионка": Свитолина высказалась о предстоящем матче против Швьонтек
Европа23:30
Фиорентина определилась с будущим неожиданного лидера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK