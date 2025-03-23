Самуэльссон выиграл последнюю гонку сезона в биатлоне, Пидручный финишировал вне топ-20

27-летний Себастьян Самуэльссон был лучшим на 15-километровой дистанции. Он допустил только один промах на четырех огневых рубежах.

Скандинав финишировал со временем 39:11.8 минуты. Самуэльссон опередил французского биатлониста Эрика Перро и норвежца Эндре Стремсхейма. Тройку призеров разделили скудные 10 секунд.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал на 24-й позиции. После точной стрельбы на первом рубеже он промахнулся по разу на трех последующих. От победителя отечественный биатлонист отстал на три с лишним минуты.

Братья Йоханнес и Тарьей Бе провели последнюю гонку в карьере. Младший из братьев завершил масс=старт на 7-й строчке. В свою очередь старший финишировал аж на 23-й позиции.

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия

Мужчины, масс-старт

1. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) 30:16,9

2. Эрик Перро (0+1+0+0) +5,6

3. Эндре Стремсхейм (0+0+0+0) +9,3

...

24. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:10,2

К слову, ранее Пройсс драматически выиграла масс-старт среди женщин.

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