iSport.ua
Русский Українська

Самуэльссон выиграл последнюю гонку сезона в биатлоне, Пидручный финишировал вне топ-20

Швед триумфовал в масс-старте в норвежском Холменколлене.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Себастьян Самуэльсон / Getty Images
Себастьян Самуэльсон / Getty Images

27-летний Себастьян Самуэльссон был лучшим на 15-километровой дистанции. Он допустил только один промах на четырех огневых рубежах.

Скандинав финишировал со временем 39:11.8 минуты. Самуэльссон опередил французского биатлониста Эрика Перро и норвежца Эндре Стремсхейма. Тройку призеров разделили скудные 10 секунд.

Украинец Дмитрий Пидручный финишировал на 24-й позиции. После точной стрельбы на первом рубеже он промахнулся по разу на трех последующих. От победителя отечественный биатлонист отстал на три с лишним минуты.

Братья Йоханнес и Тарьей Бе провели последнюю гонку в карьере. Младший из братьев завершил масс=старт на 7-й строчке. В свою очередь старший финишировал аж на 23-й позиции.

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия
Мужчины, масс-старт

1. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0) 30:16,9
2. Эрик Перро (0+1+0+0) +5,6
3. Эндре Стремсхейм (0+0+0+0) +9,3
...
24. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:10,2

 

К слову, ранее Пройсс драматически выиграла масс-старт среди женщин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Себастьян Самуэльсон

Статьи по теме

Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
Пройсс завоевала Большой хрустальный глобус и победила в зачете масс-стартов Пройсс завоевала Большой хрустальный глобус и победила в зачете масс-стартов

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа18:14
Ювентус уволил Мотту с поста тренера, не дав ему доработать сезон до конца
Лига наций18:10
Лига наций-2024/25: Грузия сокрушила Армению, Сербия примет Австрию, Венгрия встретится с Турцией
Биатлон18:05
Легрейд стал обладателем Малого хрустального глобуса в масс-стартах
Лига наций18:01
Лига наций-2025/26: состав дивизионов
Лига наций17:58
Сборная Грузии феерически уничтожила Армению и сохранила прописку в Дивизионе B Лиги наций
Биатлон17:40
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
Европа17:35
Вингер Ливерпуля намерен перебраться в испанский гранд
Биатлон17:29
Самуэльссон выиграл последнюю гонку сезона в биатлоне, Пидручный финишировал вне топ-20
Биатлон17:10
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025: Пидручный и Джима - в топ-20, Легрейд и Пройсс - обладатели Больших хрустальных глобусов
Биатлон16:40
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK