Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет

В воскресенье, 23 марта, в норвежском Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний в сезоне-2024/25 женский масс-старт.

Украину в этой гонке представляли Юлия Джима и Елена Городна.

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Главной интригой последнего женского старта в сезоне стала борьба за Большой хрустальный глобус между Франциской Пройсс и Лу Жанмонно, которая после вчерашней гонки преследования вырвалась в лидеры общего зачета с преимуществом в пять очков.

Соперничество между немецкой и французской биатлонистками продолжалось на протяжении всей дистанции, а судьба главного трофея определилась в драматичной развязке гонки. Жанмонно, которая в случае победы забирала БХГ, вышла лидером после последнего огневого рубежа и опережала конкурентку на 1,2 секунды. Тем не менее в непосредственной борьбе соперниц на дистанции француженка потерпела неудачу, упав на повороте в заключительном отрезке гонки.

Как итог, Жанмонно обошла не только Пройсс, но и шведка Эльвира Эберг. Немка же одержала победу в масс-старте и с отрывом в 20 очков от француженки выиграла общий зачет Кубка мира.

We're not ready, but here's your final Women's podium of the season. 🥲



It might not be the finish everyone hoped for, but what a battle it’s been all season long! 💫



📷Nordnes/IBU #biathlon pic.twitter.com/hqwrSub0LA — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 23, 2025

Лучшей из двух украинских участниц масс-старта стала Городна, которая с тремя промахами завершила гонку на 23-м месте. Джима с четырьмя ошибками на огневых рубежах финишировала на предпоследней 29-й позиции.

Кубок мира. Холменколлен

Масс-старт, женщины

Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) 38:23.8 Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+1+0) +3.3 Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0) +11.7

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23. Елена Городна (Украина, 1+0+0+2) +2:35.7

29. Юлия Джима (Украина, 2+1+1+0) +4:04.0

Сегодня на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене сезон завершится мужским масс-стартом, который начнется в 16:40 по киевскому времени. За гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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