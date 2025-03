Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет

В воскресенье, 23 марта, в норвежском Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира по биатлону состоялся последний в сезоне-2024/25 женский масс-старт.

Украину в этой гонке представляли Юлия Джима и Елена Городна.

Главной интригой последнего женского старта в сезоне стала борьба за Большой хрустальный глобус между Франциской Пройсс и Лу Жанмонно, которая после вчерашней гонки преследования вырвалась в лидеры общего зачета с преимуществом в пять очков.

Соперничество между немецкой и французской биатлонистками продолжалось на протяжении всей дистанции, а судьба главного трофея определилась в драматичной развязке гонки. Жанмонно, которая в случае победы забирала БХГ, вышла лидером после последнего огневого рубежа и опережала конкурентку на 1,2 секунды. Тем не менее в непосредственной борьбе соперниц на дистанции француженка потерпела неудачу, упав на повороте в заключительном отрезке гонки.

Как итог, Жанмонно обошла не только Пройсс, но и шведка Эльвира Эберг. Немка же одержала победу в масс-старте и с отрывом в 20 очков от француженки выиграла общий зачет Кубка мира.

We're not ready, but here's your final Women's podium of the season. 🥲



It might not be the finish everyone hoped for, but what a battle it’s been all season long! 💫



📷Nordnes/IBU #biathlon pic.twitter.com/hqwrSub0LA