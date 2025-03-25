"Речь идет о неделях, а не месяцах": Таловеров смягчил информацию о травме

Главный тренер английского Плимута объявил о травме сустава у Максима Таловерова. Украинец не поможет "пилигримам" до конца сезона.

"Общее состояние такое, что расстроен, хотел помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы для восстановления. Через неделю-другую будет более понятно относительно сроков восстановления.

Речь идет о неделях, а не о месяцах, слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более подробно по срокам возвращения! Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении к концу сезона не было бы", – заявил защитник Tribuna.com.

Таловеров перебрался на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Плимут отдал за украинца 2 млн евро. "Пилигримы" идут последними в Чемпионшипе, отставая от спасительной позиции на 6 очков за 8 туров до конца сезона.

К слову, ранее молодежная сборная Украины проиграла Польше U-21 в спарринге.

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