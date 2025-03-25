Дубль Вьюнника не помог Украине U-21 победить ровесников из Польши

В рамках товарищеского поединка Украина U-21 встретилась с Польшей U-21.

"Желто-голубые" вышли вперед на 19-ой минуте благодаря мячу Богдана Вьюнника.

Впоследствии "кадра" сравняла усилиями Шимона Влодарчика.

На 67-ой минуте Вьюнник оформил дубль, однако, на 77-ой Польша снова восстановила паритет, а затем и вырвала победу.

Украина U-21 - Польша U-21 2:3

Голы: Вьюнник, 19, 67 - Влодарчик, 49, Форнальчик, 77, Шимчик, 89

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