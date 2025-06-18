Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025

"Сине-желтые" неплохо смотрелись в первые минуты. Уже в дебюте Волошин проверил бдительность Руфса дальним ударом. Но дальше игра успокоилась до 34-й минуты – Батагов ошибся на мяче у собственных владений, а ван Боммел выложил Валенте на пустые ворота.

Украина U-21 едва не подкараулила ошибку соперника перед перерывом, но Ванат не успел обокрасть кипера. На второй тайм команда Унаи Мельгосы вышла настроенной отыграться. Однако, быстро пропустила второй раз – ван Берген реализовал выход на Нещерета.

Впоследствии команды обменялись моментами. Брагару после смещения пробил в руки Руфсу, а Тейлор не смог переиграть вратаря после очередной ошибки "сине-желтых". Позже Фламинго после углового пробил выше ворот.

Впрочем, больше голов зрители не увидели, несмотря на завершение вдесятером для Нидерландов U-21 после удаления Регера. "Оранжевые" с победой в активе (4 очка) обошли украинскую молодежку (3) в группе D и вышли в плей-офф.

Статистика матча Украина U-21 – Нидерланды U-21 группы D Евро-2025

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 56

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 7 - 2

Фолы: 14 - 6

Нидерланды U-21: Руфс – Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен – Валенте (Регер, 73), Фламинго, Тейлор (Мейер, 90+1) – Мангуф (Пока, 73), ван Берген (Охио, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79)

Украина U-21: Нещерет – Крупский (Козик, 74), Батагов, Михавко, Вивчаренко – Рубчинский (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцык, 74) – Брагару, Ванат (Вьюнник, 65), Волошин (Квасница, 81)

Предупреждения: Матсен, ван ден Берг – Вивчаренко, Очеретько

Удаление: Регер

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