iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025

Подопечные Унаи Мельгосы потерпели роковое поражение на турнире.
Сегодня, 20:56       Автор: Антон Федорцив
Нидерланды U-21 – Украина U-21 / Ons Oranje
Нидерланды U-21 – Украина U-21 / Ons Oranje

"Сине-желтые" неплохо смотрелись в первые минуты. Уже в дебюте Волошин проверил бдительность Руфса дальним ударом. Но дальше игра успокоилась до 34-й минуты – Батагов ошибся на мяче у собственных владений, а ван Боммел выложил Валенте на пустые ворота.

Украина U-21 едва не подкараулила ошибку соперника перед перерывом, но Ванат не успел обокрасть кипера. На второй тайм команда Унаи Мельгосы вышла настроенной отыграться. Однако, быстро пропустила второй раз – ван Берген реализовал выход на Нещерета.

Впоследствии команды обменялись моментами. Брагару после смещения пробил в руки Руфсу, а Тейлор не смог переиграть вратаря после очередной ошибки "сине-желтых". Позже Фламинго после углового пробил выше ворот.

Впрочем, больше голов зрители не увидели, несмотря на завершение вдесятером для Нидерландов U-21 после удаления Регера. "Оранжевые" с победой в активе (4 очка) обошли украинскую молодежку (3) в группе D и вышли в плей-офф.

Статистика матча Украина U-21 – Нидерланды U-21 группы D Евро-2025

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0
Голы: Валенте, 34, ван Берген, 56

Удары: 14 - 13
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 7 - 2
Фолы: 14 - 6

Нидерланды U-21: Руфс – Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен – Валенте (Регер, 73), Фламинго, Тейлор (Мейер, 90+1) – Мангуф (Пока, 73), ван Берген (Охио, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79)

Украина U-21: Нещерет – Крупский (Козик, 74), Батагов, Михавко, Вивчаренко – Рубчинский (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцык, 74) – Брагару, Ванат (Вьюнник, 65), Волошин (Квасница, 81)

Предупреждения: Матсен, ван ден Берг – Вивчаренко, Очеретько

Удаление: Регер

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы U-21 Украина U-21 Нидерланды u-21

Статьи по теме

Дания U-21 гарантировала себе плей-офф молодежного Евро, переиграв Нидерланды Дания U-21 гарантировала себе плей-офф молодежного Евро, переиграв Нидерланды
Украина уступила Ирану в волейбольной Лиге наций Украина уступила Ирану в волейбольной Лиге наций
Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025 Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025
Украина U-21 реабилитировалась за поражение в первом туре Евро-2025, переиграв Финляндию Украина U-21 реабилитировалась за поражение в первом туре Евро-2025, переиграв Финляндию

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 122:22
Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1
Бокс22:02
Названа арена, которая примет бой Альварес - Кроуфорд
Европа22:00
Чемпионат Европы U-21: Украина проиграла Нидерландам, Дания расписала ничью с Финляндией
Другие страны21:30
Клубный чемпионат мира-2025: Интер потерял очки, победа Манчестер Сити, Реал сыграет с Аль-Хилялем
НБА21:29
Дюрант заблокировал обмен к финалисту Западной конференции
Другие страны21:05
Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025
Европа20:56
Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025
Бокс20:35
Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком
Украина20:13
Карпаты выкупили забивного легионера
Бокс19:46
"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK