Дания U-21 гарантировала себе плей-офф молодежного Евро, переиграв Нидерланды
Уильям Осула принес своей команде победу дублем.
В рамках молодежного Евро-2025 Дания U-21 встретилась со сверстниками из Нидерландов.
Счет был открыт на 19-й минуте матча. Оливер Провстгард срезал мяч в свои ворота.
Еще до перерыва Дания могла восстановить равновесие в счете благодаря мячу Уильяма Осулы.
Во втором тайме подопечные Штеффена Гойера вышли вперед. Осула оформил дубль.
Отметим, что Дания и Нидерланды являются соперниками Украины в групповом этапе. Датчанам наша сборная уступила со счетом 3:2, с Нидерландами сыграет 18 июня.
Нидерланды U-21 - Дания U-21 1:2
Голы: Провстгард, 19 (автогол) - Осула, 35, 47
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