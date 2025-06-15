Дания U-21 гарантировала себе плей-офф молодежного Евро, переиграв Нидерланды

В рамках молодежного Евро-2025 Дания U-21 встретилась со сверстниками из Нидерландов.

Счет был открыт на 19-й минуте матча. Оливер Провстгард срезал мяч в свои ворота.

Еще до перерыва Дания могла восстановить равновесие в счете благодаря мячу Уильяма Осулы.

Во втором тайме подопечные Штеффена Гойера вышли вперед. Осула оформил дубль.

Отметим, что Дания и Нидерланды являются соперниками Украины в групповом этапе. Датчанам наша сборная уступила со счетом 3:2, с Нидерландами сыграет 18 июня.

Нидерланды U-21 - Дания U-21 1:2

Голы: Провстгард, 19 (автогол) - Осула, 35, 47

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