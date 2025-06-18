"Мелочи влияют на результат": Мельгоса прокомментировал вылет Украины U-21 с Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины прокомментировал поражение от Нидерландов U-21. Украинцы уступили "оранжевым" (0:2) в решающем поединке группового этапа чемпионата Европы-2025.

"Очень сложная игра. Мы знали уровень соперника. Также эмоционально мы понимали, что мы либо идем дальше, либо едем домой. Так что это было сложно с самого начала. Результат – не тот, которого мы ожидали", – рассказал испанец Суспильне Спорт.

По словам Мельгосы, "сине-желтые" хорошо выглядели в дебюте, но допустили необязательные ошибки. Наставник молодежки также напомнил, что Батагов сыграл на неродной позиции. Основной правый центрбек Салюк травмировался.

"Я могу подытожить весь процесс – квалификация была очень хорошей. Здесь, в матче с датчанами у нас были шансы, мы заслужили больше. Но есть вещи, которые нужно исправлять. Иногда мелочи влияют на результат игры", – резюмировал тренер.

Тем временем звезда сборной Украины Михаил Мудрик получил официальное обвинение в употреблении допинга.

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