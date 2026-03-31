Молодежная сборная Украины одолела Венгрию в квалификации Евро-2027

Во вторник, 31 марта, молодежная сборная Украины встречалась с Венгрией в рамках квалификации чемпионата Европы-2027 U-21.

Команде Унаи Мельгосы удалось прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в отборочном цикле, одержав победу со счетом 2:1.

Украинская сборная повела в противостоянии на 26-й минуте усилиями Александра Пищура, который головой с линии вратарской замкнул навес. Во второй половине встречи Геннадий Синчук удвоил преимущество украинцев, отправив мяч из-за пределов штрафной в левый нижний угол после сольного прохода. Только в компенсированное время венгры смогли отквитать один гол.

Венгрия U-21 - Украина U-21 1:2

Голы: Денеш, 90+5 - Пищур, 26, Синчук, 69

Венгрия U-21: Печи, Боднар (Биро, 63), А. Якобишвили, Драгонер, Вайда, Тот, Грубер, Туболь (Феньо, 73), Банати (Молнар, 73), Клаус (Хорват, 63), Ванча (Денеш, 44).

Украина U-21: Попович, Корнийчук (Гусев, 46), Кисиль, Мельниченко, Крупский, Варфоломеев, Кревсун (Федор, 88), Пастух, Редушко (Царенко, 63), Синчук (Гусол, 80), Пищур (Степанов, 88).

Предупреждения: Вайда, Боднар, Драгонер - Варфоломеев.

Сборная Украины в шести матчах набрала восемь очков и занимает на данный момент третье место в своей отборочной группе. Лидирует в квинтете Турция - 11 баллов в пяти поединках, а на второй позиции идет Хорватия - десять пунктов в четырех играх.

Следующий поединок украинская команда проведет 26 сентября против Турции.

В финальную часть Евро-2027 напрямую выйдут девять победителей групп, а также лучшая команда среди обладателей вторых мест. Еще восемь команд, занявших вторые места, разыграют четыре путевки в плей-офф.

