Молодежная сборная Украины снова осталась без победы в матче отбора на Евро-2027

"Сине-желтые" разошлись миром с Литвой.
Сегодня, 21:59       Автор: Андрей Безуглый
Молодежная сборная Украины / Getty Images
В пятницу, 27 марта, молодежные сборные Украины и Литвы встретились в рамках квалификации Евро-2027.

Украина подходила к матчу на третьем месте и серией из трех ничьих. Литва же расположилась на последней строчке в группе и имела в активе лишь одну ничью.

Счет удалось открыть лишь на 61-й минуте, когда Кревсун замкнул передачу Крупского. Однако Литва довольно быстро отыгралась, и с ничейным счетом игра и завершилась.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 31 марта против сборной Венгрии.

Отборочный турнир Евро-2027. Пятый тур

Украина — Литва 1:1
Голы: Кревсун, 61 — Степановичюс, 70

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
