Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Британцы снова сойдутся в ринге в этом году.
Британский боксер Фабио Уордли заявил, что намерен провести реванш с Даниэлем Дюбуа.
Напомним, что ранее Дюбуа в 11-м раунде сумел нанести поражение своему соотечественнику.
Таким образом Дюбуа во второй раз стал чемпионом мира по версии WBO, а Уордли впервые в карьере проиграл.
Однако британец заявил, что намерен взять реванш, опция которого была прописана в контракте между боксерами.
Мир бокса знает мой характер, и субботний вечер доказал это без всяких сомнений. Это был бой века, но я допустил несколько ошибок, которые исправлю в матче-реванше. Поздравляю Даниэля, но я иду за тобой. И за своим поясом!
Ожидается, что поединок состоится уже в этом году.
Ранее также Эдди Хирн выражал уверенность, что Уордли захочет реванш.
