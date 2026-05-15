Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа

Британцы снова сойдутся в ринге в этом году.

Британский боксер Фабио Уордли заявил, что намерен провести реванш с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что ранее Дюбуа в 11-м раунде сумел нанести поражение своему соотечественнику.

Таким образом Дюбуа во второй раз стал чемпионом мира по версии WBO, а Уордли впервые в карьере проиграл.

Однако британец заявил, что намерен взять реванш, опция которого была прописана в контракте между боксерами.

Мир бокса знает мой характер, и субботний вечер доказал это без всяких сомнений. Это был бой века, но я допустил несколько ошибок, которые исправлю в матче-реванше. Поздравляю Даниэля, но я иду за тобой. И за своим поясом!

Ожидается, что поединок состоится уже в этом году.

Ранее также Эдди Хирн выражал уверенность, что Уордли захочет реванш.

