iSport.ua
Русский Українська

Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа

Британцы снова сойдутся в ринге в этом году.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Британский боксер Фабио Уордли заявил, что намерен провести реванш с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что ранее Дюбуа в 11-м раунде сумел нанести поражение своему соотечественнику.

Таким образом Дюбуа во второй раз стал чемпионом мира по версии WBO, а Уордли впервые в карьере проиграл.

Однако британец заявил, что намерен взять реванш, опция которого была прописана в контракте между боксерами.

Мир бокса знает мой характер, и субботний вечер доказал это без всяких сомнений. Это был бой века, но я допустил несколько ошибок, которые исправлю в матче-реванше. Поздравляю Даниэля, но я иду за тобой. И за своим поясом!

Ожидается, что поединок состоится уже в этом году.

Ранее также Эдди Хирн выражал уверенность, что Уордли захочет реванш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабио Уордли

Статьи по теме

Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
The Ring обновил рейтинг супертяжей The Ring обновил рейтинг супертяжей
"Дважды думали об этом": Тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа "Дважды думали об этом": Тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа
"Тело подвело меня, но не сердце": Уордли впервые отреагировал на поражение от Дюбуа "Тело подвело меня, но не сердце": Уордли впервые отреагировал на поражение от Дюбуа

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединок Ливерпуля, матчи украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа20:15
Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Европа19:35
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Бокс18:25
Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Европа18:15
Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом
Европа17:40
Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
Европа16:40
Многолетний капитан Эвертона покинет команду
Европа и мир15:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: матчи Канада - Швеция и Финляндия - Германия откроют турнир в элитном дивизионе
Бокс14:12
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Уордли
Европа13:42
Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой
Украина13:10
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский догнал Пономаренко на вершине, Итодо и Сторчоус подтянулись в тройку преследователей лидеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK