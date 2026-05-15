Представители Эпицентра забрали награды лучшему тренеру и игроку 28-го тура УПЛ
Сергей Нагорняк и Хоакин Сифуэнтес удостоились признания после победы над Полесьем.
Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока по итогам матчей 28-го тура чемпионата.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, звания лучшего тренера удостоился наставник Эпицентра Сергей Нагорняк, подопечные которого одержали победу над Полесьем со счетом 3:2.
В то же время лучшим игроком тура был назван левый вингер Эпицентра Хоакин Сифуэнтес, который стал одним из героев матча с житомирской командой, оформив дубль.
Также была представлена символическая сборная 28-го тура УПЛ:
